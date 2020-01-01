Ранок 7 травня: в Україні – 13 691 випадок коронавірусу, на Волині – 393

В Україні зафіксували 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 507 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 485 випадків;Волинська область — 393 випадки;Дніпропетровська область — 624 випадки;Донецька область — 89 випадків;Житомирська область — 468 випадків;Закарпатська область — 600 випадків;Запорізька область — 300 випадків;Івано-Франківська область — 1055 випадків;Кіровоградська область — 403 випадки;м. Київ — 1675 випадків;Київська область — 916 випадків;Львівська область — 595 випадків;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 171 випадок;Одеська область — 568 випадків;Полтавська область — 236 випадків;Рівненська область — 817 випадків;Сумська область — 131 випадок;Тернопільська область — 951 випадок;Харківська область — 448 випадків;Херсонська область — 146 випадків;Хмельницька область — 138 випадків;Чернівецька область — 2048 випадків;Черкаська область — 324 випадки;Чернігівська область — 68 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 року до Центру надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904 повідомлення про підозру на COVID-19.