Ранок 7 травня: в Україні – 13 691 випадок коронавірусу, на Волині – 393
Сьогодні, 09:18
В Україні зафіксували 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 507 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 485 випадків;
Волинська область — 393 випадки;
Дніпропетровська область — 624 випадки;
Донецька область — 89 випадків;
Житомирська область — 468 випадків;
Закарпатська область — 600 випадків;
Запорізька область — 300 випадків;
Івано-Франківська область — 1055 випадків;
Кіровоградська область — 403 випадки;
м. Київ — 1675 випадків;
Київська область — 916 випадків;
Львівська область — 595 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 171 випадок;
Одеська область — 568 випадків;
Полтавська область — 236 випадків;
Рівненська область — 817 випадків;
Сумська область — 131 випадок;
Тернопільська область — 951 випадок;
Харківська область — 448 випадків;
Херсонська область — 146 випадків;
Хмельницька область — 138 випадків;
Чернівецька область — 2048 випадків;
Черкаська область — 324 випадки;
Чернігівська область — 68 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 року до Центру надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 507 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 485 випадків;
Волинська область — 393 випадки;
Дніпропетровська область — 624 випадки;
Донецька область — 89 випадків;
Житомирська область — 468 випадків;
Закарпатська область — 600 випадків;
Запорізька область — 300 випадків;
Івано-Франківська область — 1055 випадків;
Кіровоградська область — 403 випадки;
м. Київ — 1675 випадків;
Київська область — 916 випадків;
Львівська область — 595 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 171 випадок;
Одеська область — 568 випадків;
Полтавська область — 236 випадків;
Рівненська область — 817 випадків;
Сумська область — 131 випадок;
Тернопільська область — 951 випадок;
Харківська область — 448 випадків;
Херсонська область — 146 випадків;
Хмельницька область — 138 випадків;
Чернівецька область — 2048 випадків;
Черкаська область — 324 випадки;
Чернігівська область — 68 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 року до Центру надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Коментарі 1
Всі так спішать все відкривати, гуляти... а забули що інкубаційний період хвороби 14 і більше днів і зараз лише піде Вербна і Паска... З вогнем грають, а це дуже небезпечно!
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