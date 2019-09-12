Як вчасно розпізнати інсульт: поради волинських лікарів

Лікарі Ковельського МТМО назвали прояви інсульту, аби вчасно розпізнати його і уникнути важких ускладнень.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.За словами лікарів, у Ковельському МТМО функціонує Інсультний центр, працівники якого виконують усі необхідні лікувальні заходи у найкоротші терміни. Адже важливі перші 4,5 години, коли терапевтичні дії мають найвищий ефект (лікарі називають цей час "терапевтичним вікном").Щоб запам'ятати прояви інсульту та швидко згадати при потребі, рекомендують використовувати абревіатуру МОЗОК.М - мова (нерозбірливо говорить);О - обличчя (не може посміхнутись, кутик губ опущений);З - запаморочення (раптове головокружіння, головний біль);О - очі (раптово погіршився зір);К - кінцівки (слабість чи оніміння руки/ноги).При виникненні перших симптомів варто негайно звернутися за медичною допомогою.