Молодий волинянин звів рахунки з життям
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У селі Рудня Рожищенського району чоловік скоїв самогубство.
Повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 14:32 6 травня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
35-річного чоловіка знайшли повішеним у гаражі батьки. Він закрився у приміщенні зсередини.
Про причини трагедії нині нічого не відомо.
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Повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 14:32 6 травня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
35-річного чоловіка знайшли повішеним у гаражі батьки. Він закрився у приміщенні зсередини.
Про причини трагедії нині нічого не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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