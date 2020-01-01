Молодий волинянин звів рахунки з життям





Повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 14:32 6 травня. Про це



35-річного чоловіка знайшли повішеним у гаражі батьки. Він закрився у приміщенні зсередини.



Про причини трагедії нині нічого не відомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рудня Рожищенського району чоловік скоїв самогубство.Повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 14:32 6 травня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.35-річного чоловіка знайшли повішеним у гаражі батьки. Він закрився у приміщенні зсередини.Про причини трагедії нині нічого не відомо.

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