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Молодий волинянин звів рахунки з життям

Молодий волинянин звів рахунки з життям
У селі Рудня Рожищенського району чоловік скоїв самогубство.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 14:32 6 травня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

35-річного чоловіка знайшли повішеним у гаражі батьки. Він закрився у приміщенні зсередини.

Про причини трагедії нині нічого не відомо.

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Теги: самогубство, Рожищенський район
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