Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото

Волинський фотограф Віктор Петрук поділився світлинами ранкового Луцька.Фото він опублікував на своїй сторінці у facebook."Люблю цей час. Коли місто повільно прокидається. Коли вже не так то і холодно та ще не дуже спекотно. Час коли повітря насичене ароматами весни" - підписав свої роботи фотомитець.