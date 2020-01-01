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Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото

Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Волинський фотограф Віктор Петрук поділився світлинами ранкового Луцька.

Фото він опублікував на своїй сторінці у facebook.

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"Люблю цей час. Коли місто повільно прокидається. Коли вже не так то і холодно та ще не дуже спекотно. Час коли повітря насичене ароматами весни" - підписав свої роботи фотомитець.
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото
Місто повільно прокидається: безлюдний ранковий Луцьк на фото

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Теги: Луцьк
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