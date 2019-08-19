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У Польщі хлопець з України впав з висоти і травмувався

У Польщі хлопець з України впав з висоти і травмувався
У Польщі 25-річний громадянин України впав до бункеру, розташованого в фортеці Осовець (Підляське воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої рятувальної служби, інцидент стався 4 травня близько 18:30 на території Форту II, який був знищений під час Другої світової війни.

Вхід туристів туди заборонений через існуючу небезпеку для життя та здоров'я людей.

Однак українець проігнорував заборону, через що й поплатився. Чоловік після падіння з близько триметрової висоти залишався притомним, однак отримав травми. З бункеру діставали його рятувальники, які й надали першу медичну допомогу. Порятунок тривав майже 2 години.

Після цього громадянина України забрали з місця гелікоптером та госпіталізували. Про ступінь важкості травм, яких знав постраждалий, не повідомляють.

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Теги: хлопець, Польща, травма, висота
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