У Польщі хлопець з України впав з висоти і травмувався





Як пoвідoмляє



Вхід туристів туди заборонений через існуючу небезпеку для життя та здоров'я людей.



Однак українець проігнорував заборону, через що й поплатився. Чоловік після падіння з близько триметрової висоти залишався притомним, однак отримав травми. З бункеру діставали його рятувальники, які й надали першу медичну допомогу. Порятунок тривав майже 2 години.



Після цього громадянина України забрали з місця гелікоптером та госпіталізували. Про ступінь важкості травм, яких знав постраждалий, не повідомляють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі 25-річний громадянин України впав до бункеру, розташованого в фортеці Осовець (Підляське воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої рятувальної служби, інцидент стався 4 травня близько 18:30 на території Форту II, який був знищений під час Другої світової війни.Вхід туристів туди заборонений через існуючу небезпеку для життя та здоров'я людей.Однак українець проігнорував заборону, через що й поплатився. Чоловік після падіння з близько триметрової висоти залишався притомним, однак отримав травми. З бункеру діставали його рятувальники, які й надали першу медичну допомогу. Порятунок тривав майже 2 години.Після цього громадянина України забрали з місця гелікоптером та госпіталізували. Про ступінь важкості травм, яких знав постраждалий, не повідомляють.

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