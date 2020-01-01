Під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Аварія сталася 7 травня вранці, – пише



Зазначають, що автомобілі зіткнулися “лоб в лоб”. Водій автомобіля Toyota загинув на місці ДТП. Інформація про інших потерпілих уточнюється.



На місці аварії працюють медики, рятувальники і поліція.



ОНОВЛЕНО



За інформацією поліції, водій 1989 р.н., керуючи автомобілем TOYOTA КOROLLA, виїхав на зустрічну смугу для руху транспортних засобів і допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vario, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП водій TOYOTA КOROLLA від отриманих травм загинув на місці пригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок біля Луцька сталася ДТП – зіткнулися Toyota і Mercedes.Аварія сталася 7 травня вранці, – пише Волинь24 Зазначають, що автомобілі зіткнулися “лоб в лоб”. Водій автомобіля Toyota загинув на місці ДТП. Інформація про інших потерпілих уточнюється.На місці аварії працюють медики, рятувальники і поліція.ОНОВЛЕНОЗа інформацією поліції, водій 1989 р.н., керуючи автомобілем TOYOTA КOROLLA, виїхав на зустрічну смугу для руху транспортних засобів і допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vario, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП водій TOYOTA КOROLLA від отриманих травм загинув на місці пригоди.

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