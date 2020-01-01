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Під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У селі Княгининок біля Луцька сталася ДТП – зіткнулися Toyota і Mercedes.

Аварія сталася 7 травня вранці, – пише Волинь24.

Зазначають, що автомобілі зіткнулися “лоб в лоб”. Водій автомобіля Toyota загинув на місці ДТП. Інформація про інших потерпілих уточнюється.

На місці аварії працюють медики, рятувальники і поліція.

ОНОВЛЕНО

За інформацією поліції, водій 1989 р.н., керуючи автомобілем TOYOTA КOROLLA, виїхав на зустрічну смугу для руху транспортних засобів і допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vario, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП водій TOYOTA КOROLLA від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: аварія, Княгининок, загибель
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