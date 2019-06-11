Водій, який скоїв аварію у Луцьку на Рівненській, був п’яний «в дрова»





Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Нагадаємо, що автопригода трапилася приблизно о 17:30.



Прибувши на місце події патрульні встановили, що водій керуючи ВАЗ-2109 зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, який рухався попереду. Під час спілкування з 26-річним водієм автомобіля ВАЗ-2109, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.



У присутності свідків чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння, який зафіксував у нього 1,85 проміле алкоголю. Тобто результат перевищував допустиму норму в 9 разів.



Патрульні склали низку адміністративних матеріалів, а саме: протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, яка не має права керування) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі аварії, яка трапилась 6 травня у Луцьку на вулиці Рівненській. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Нагадаємо, що автопригода трапилася приблизно о 17:30.Прибувши на місце події патрульні встановили, що водій керуючи ВАЗ-2109 зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, який рухався попереду. Під час спілкування з 26-річним водієм автомобіля ВАЗ-2109, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.У присутності свідків чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння, який зафіксував у нього 1,85 проміле алкоголю. Тобто результат перевищував допустиму норму в 9 разів.Патрульні склали низку адміністративних матеріалів, а саме: протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, яка не має права керування) КУпАП.

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