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Водій, який скоїв аварію у Луцьку на Рівненській, був п’яний «в дрова»

Водій, який скоїв аварію у Луцьку на Рівненській, був п’яний «в дрова»
Стали відомі деталі аварії, яка трапилась 6 травня у Луцьку на вулиці Рівненській.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Нагадаємо, що автопригода трапилася приблизно о 17:30.

Прибувши на місце події патрульні встановили, що водій керуючи ВАЗ-2109 зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, який рухався попереду. Під час спілкування з 26-річним водієм автомобіля ВАЗ-2109, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

У присутності свідків чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння, який зафіксував у нього 1,85 проміле алкоголю. Тобто результат перевищував допустиму норму в 9 разів.

Патрульні склали низку адміністративних матеріалів, а саме: протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, яка не має права керування) КУпАП.

Водій, який скоїв аварію у Луцьку на Рівненській, був п’яний «в дрова»
Водій, який скоїв аварію у Луцьку на Рівненській, був п’яний «в дрова»

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Теги: аварія, Луцьк, Рівненська
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