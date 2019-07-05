Як благодійники рятують самотніх жителів Володимира-Волинського на ізоляції



Саме ці категорії володимирчан найбільше страждають у час карантину, адже кожен похід до аптеки чи крамниці наражає їх на небезпеку підхопити коронавірус.



Благодійники ще на початку карантину запустили громадську ініціативу “Ми поруч”, організували безкоштовну доставку продуктів та ліків людям похилого віку, - пише



Система працює так: волонтери купують необхідні товари за списком, приносять їх додому замовнику, а той оплачує лише вартість у чеку.



Підтримують благодійників і деякі місцеві магазини – дають знижки на свої товари.





Також організація разом із партнерами періодично формує безкоштовні продуктові набори для тих, хто не може купити собі їжу самостійно.



Громадську ініціативу “Ми поруч” заснували голови трьох благодійних організацій, які очололюють Максим Клим’юк, Руслан Бормовий і Роман Горошкевич.



“Ми з групою активістів об’єднались заради допомоги тим, хто у період карантину перебуває у зоні найбільшого ризику – людям похилого віку”, – пояснив Максим Клим’юк.



Однак допомога нужденним – це не єдиний напрямок діяльності активістів “Ми поруч”. Вони беруться за усе, що приносить користь рідному місту та його жителям. Так, нещодавно у Володимирі-Волинському з’явились написи з рекламою наркотиків. “Ми поруч” разом з Володимир-Волинським відділом поліції зафіксували та зафарбували їх.



“Для тих, хто робить бізнес на людському житті, немає ні карантину, ні Пасхи! Нам пообіцяли, що інформація буде передана до відділу кіберполіції, сподіваємось на результат. Наркотики набагато ближче, ніж нам здається. Будьте пильними! Бережіть дітей! Повірте, вони дуже добре знають, що ховається за цими написами!” – прокоментував цю ситуацію Максим Клим’юк, який особисто брав участь у боротьбі з рекламою наркотиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда благодійників з Володимира-Волинського, яку очолює Максим Клим’юк, взялася допомагати самотнім жителям міста похилого віку.Саме ці категорії володимирчан найбільше страждають у час карантину, адже кожен похід до аптеки чи крамниці наражає їх на небезпеку підхопити коронавірус.Благодійники ще на початку карантину запустили громадську ініціативу “Ми поруч”, організували безкоштовну доставку продуктів та ліків людям похилого віку, - пише 12 канал Система працює так: волонтери купують необхідні товари за списком, приносять їх додому замовнику, а той оплачує лише вартість у чеку.Підтримують благодійників і деякі місцеві магазини – дають знижки на свої товари.Також організація разом із партнерами періодично формує безкоштовні продуктові набори для тих, хто не може купити собі їжу самостійно.Громадську ініціативу “Ми поруч” заснували голови трьох благодійних організацій, які очололюють“Ми з групою активістів об’єднались заради допомоги тим, хто у період карантину перебуває у зоні найбільшого ризику – людям похилого віку”, – пояснив Максим Клим’юк.Однак допомога нужденним – це не єдиний напрямок діяльності активістів “Ми поруч”. Вони беруться за усе, що приносить користь рідному місту та його жителям. Так, нещодавно у Володимирі-Волинському з’явились написи з рекламою наркотиків. “Ми поруч” разом з Володимир-Волинським відділом поліції зафіксували та зафарбували їх.“Для тих, хто робить бізнес на людському житті, немає ні карантину, ні Пасхи! Нам пообіцяли, що інформація буде передана до відділу кіберполіції, сподіваємось на результат. Наркотики набагато ближче, ніж нам здається. Будьте пильними! Бережіть дітей! Повірте, вони дуже добре знають, що ховається за цими написами!” – прокоментував цю ситуацію Максим Клим’юк, який особисто брав участь у боротьбі з рекламою наркотиків.

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