Найкращий подарунок на день народження: поліцейські втілили мрію маленької рівнянки. ВІДЕО





Про це інформує ГУНП в області.



Хтось із діток у подарунок на день народження чекає іграшки, а чотирирічна Сашуня тривалий час «надокучала» батькам бажанням проїхатися у поліцейському авто.



Правоохоронців зворушило звернення мами маленької рівнянки через Facebook і вони втілили в життя дитячу мрію.



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