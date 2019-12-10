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Найкращий подарунок на день народження: поліцейські втілили мрію маленької рівнянки. ВІДЕО

Найкращий подарунок на день народження: поліцейські втілили мрію маленької рівнянки. ВІДЕО
Рівненські поліцейські втілили мрію маленької мешканки міста.

Про це інформує ГУНП в області.

Хтось із діток у подарунок на день народження чекає іграшки, а чотирирічна Сашуня тривалий час «надокучала» батькам бажанням проїхатися у поліцейському авто.

Правоохоронців зворушило звернення мами маленької рівнянки через Facebook і вони втілили в життя дитячу мрію.

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Теги: поліція, Рівне
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