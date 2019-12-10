Найкращий подарунок на день народження: поліцейські втілили мрію маленької рівнянки. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Рівненські поліцейські втілили мрію маленької мешканки міста.
Про це інформує ГУНП в області.
Хтось із діток у подарунок на день народження чекає іграшки, а чотирирічна Сашуня тривалий час «надокучала» батькам бажанням проїхатися у поліцейському авто.
Правоохоронців зворушило звернення мами маленької рівнянки через Facebook і вони втілили в життя дитячу мрію.
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Про це інформує ГУНП в області.
Хтось із діток у подарунок на день народження чекає іграшки, а чотирирічна Сашуня тривалий час «надокучала» батькам бажанням проїхатися у поліцейському авто.
Правоохоронців зворушило звернення мами маленької рівнянки через Facebook і вони втілили в життя дитячу мрію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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