Хуртовина і 15 сантиметрів снігу: у Карпати повернулась зима. ФОТО





Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.



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"Станом на 08:00 07.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -3°С, вітер північно-західний 14-15 м/с, хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20 м. Випало 15 см снігу", - йдеться у повіломлені.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 7 травня на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах випало 15 сантиметрів снігу.Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook."Станом на 08:00 07.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -3°С, вітер північно-західний 14-15 м/с, хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20 м. Випало 15 см снігу", - йдеться у повіломлені.

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