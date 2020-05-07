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Хуртовина і 15 сантиметрів снігу: у Карпати повернулась зима. ФОТО

Хуртовина і 15 сантиметрів снігу: у Карпати повернулась зима. ФОТО
Станом на ранок 7 травня на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах випало 15 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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"Станом на 08:00 07.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -3°С, вітер північно-західний 14-15 м/с, хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20 м. Випало 15 см снігу", - йдеться у повіломлені.



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Теги: сніг, Карпати
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