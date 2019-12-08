На трасі у Рованцях зіткнулись легковик і бус. ФОТО





Дорожня-транспортна пригода трапилася зранку, 7 травня, - пишуть



За словами очевидців, зіткнення сталося внаслідок недотримання водієм буса дистанції.



Два автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень: у легковика розтрощена задня частина авто, а в буса – капот.



Проїзд на згаданому відрізку дороги був утруднений.



Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня,





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