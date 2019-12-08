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На трасі у Рованцях зіткнулись легковик і бус. ФОТО

На трасі у Рованцях зіткнулись легковик і бус. ФОТО
Аварія за участі двох автомобілів – легковика та буса – сталася на трасі в селі Рованці, неподалік ресторану «Чевермето».

Дорожня-транспортна пригода трапилася зранку, 7 травня, - пишуть Волинські Новини.

За словами очевидців, зіткнення сталося внаслідок недотримання водієм буса дистанції.

Два автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень: у легковика розтрощена задня частина авто, а в буса – капот.

Проїзд на згаданому відрізку дороги був утруднений.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня, трапилась летальна ДТП у селі Княгининок.

На трасі у Рованцях зіткнулись легковик і бус. ФОТО
На трасі у Рованцях зіткнулись легковик і бус. ФОТО

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Теги: аварія, Рованці
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