На трасі у Рованцях зіткнулись легковик і бус. ФОТО
Сьогодні, 11:24
Аварія за участі двох автомобілів – легковика та буса – сталася на трасі в селі Рованці, неподалік ресторану «Чевермето».
Дорожня-транспортна пригода трапилася зранку, 7 травня, - пишуть Волинські Новини.
За словами очевидців, зіткнення сталося внаслідок недотримання водієм буса дистанції.
Два автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень: у легковика розтрощена задня частина авто, а в буса – капот.
Проїзд на згаданому відрізку дороги був утруднений.
Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня, трапилась летальна ДТП у селі Княгининок.
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Дорожня-транспортна пригода трапилася зранку, 7 травня, - пишуть Волинські Новини.
За словами очевидців, зіткнення сталося внаслідок недотримання водієм буса дистанції.
Два автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень: у легковика розтрощена задня частина авто, а в буса – капот.
Проїзд на згаданому відрізку дороги був утруднений.
Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня, трапилась летальна ДТП у селі Княгининок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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