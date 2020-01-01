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Повідомили подробиці смертельної аварії під Луцьком

Повідомили подробиці смертельної аварії під Луцьком
Стали відомі деталі смертельної аварії, яка трапилася сьогодні, 7 травня, вранці на автодорозі у селі Княгининок Луцького району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Попередньо встановили, що водій автомобіля Toyota, ймовірно, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із Mersedes-Benz Vario, за кермом якого перебував 57-річний житель Луцького району.

Внаслідок автопригоди загинув 30-річний ковельчанин, водій автомобіля Toyota. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.


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Теги: ДТП, смертельна аварія
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