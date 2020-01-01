Пентхауси – ексклюзивне житло від «Яровиці»*

пропонує комфортні пентхауси в центрі Луцька.Пропонуємо ознайомимося з їхніми особливостями.і важливою особливістю пентхауса є наявність виходу на відкриту терасу. Власники цього помешкання матимуть свою зону відпочинку на повітрі і навіть місце для пікніка. Це комфортне життя без вуличного шуму та міського пилу.важлива перевага пентхауса – скління. 5-ти камерні металопластикові вікна BRUGMANN – профіль SALAMANDER з 2-х камерним мульти-функціональним шумоізоляційним склопакетом CLIMAGUARD SOLAR. Великі панорамні вікна дадуть ще більше відкритого простору, усюди буде відчуття легкості і свободи на висоті. Ніщо не сковує, не тисне зверху – немов раптом опинилися на вершині високої гори.Високі стелі - 3 метри, цеособливість. Варіантів облаштування інтер’єру пентхауса безліч, і всі вони – живе втілення вашої фантазії, вашого способу життя.і надзвичайно естетична особливість – панорама. Тут мешканців чекають романтичні заходи сонця і привабливий пейзаж берегів річки Стир та безкрайнього горизонту поля. Панорама викликає почуття польоту, гармонії внутрішнього «я» з навколишнім світом, це ідеальне поєднання урбанізації та романтизму, міської квартири і заміського котеджу.переконливою перевагою є якісна комплектація пентхаусів: енергоощадний вентильований фасад CUBE, індивідуальне опалення з двоконтурним котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU. Тут - надійні вхідні двері з двома якісними замками, можливість облаштування каміну. А ще – три сучасні швидкісні ліфти MIZUI MITSUBISHI, які з комфортом доставлять вас у вашу оселю.«Яровиця» запрошує ознайомитись із комфортними пентхаусами у зданому 6 будинку: ОРХІДЕЯ - 64,8 кв.м та ОРХІДЕЯ ЛЮКС - 94,6 кв.мЗалишилось лише 2 пентхауси. Це остання можливість жити найвище у центрі міста.