Молода бабуся з Волині в'яже креативні плюшеві іграшки-«засинайки». ФОТО

Галина Майструк – багатодітна мама і молода бабуся з Володимира.



Красиву усміхнену жінку знають в обличчя мешканці військового містечка, адже вона працює касиркою в тамтешньому супермаркеті “Наш край”. Та мало хто здогадується, які симпатичні ляльки вона створює у вільний час, пише



Три дні на касі в супермаркеті – і наступні три дні удома. Такий ритм життя, каже Галина, має свої переваги й недоліки. До перших належить можливість упродовж трьох законних вихідних присвятити час молодшим донечкам та улюбленому хобі. Безперервне спілкування з клієнтами, як і будь-яка робота з людьми, буває виснажливим. Та коли бере до рук гачок для в’язання і ніжні плюшеві нитки, ніби скидає із себе втому і стрес, розслабляється і наповнюється світлими думками, і цим же світлом та спокоєм наповнює свої вироби. Тому малючки так добре засинають, стискаючи в обіймах плюшевих зайчиків, ведмежат та єдиноріжків.



Плетіння гачком Галина Майструк, мама чотирьох доньок, освоїла давно. Постійно своїм красуням обновки майструвала – плетені кофтинки, спіднички. Бувало, й замовляли ексклюзивні аксесуари, наприклад, пояс для вишиванки. А першу іграшку зв’язала для онучки Діани, якою молоду бабусю потішила найстарша донька Ірина.



«Іринка й заохотила. Каже: “Мамо, ти стільки всього вмієш в’язати, а зв’яжи-но для Діанки іграшку”. Підшукала в інтернеті нитки, схеми, необхідні аксесуари – адже у ляльки мають бути й оченята, й носик – і взялася до роботи. Тепер той найперший зайчик – улюблена іграшка маленької Діанки, з нею вона і бавиться, і засинає, вкрившись довгим і м’якеньким заячим вухом», – розповідає Галина.



Кілька іграшок змайструвала на подарунок знайомим. Їх приймали із непідробним захватом. Плюшеві звірятка-”засинайки” одразу ж ставали улюбленцями малят. Та й батьки оцінили переваги таких іграшок, адже, обіймаючи їх, немовлята швидше засинають і солодко сплять. Тож незабаром і замовлень побільшало, а Ірина зробила для мами своєрідну крамничку-вітрину в Інстаграмі, де розповідає про м’які іграшки ручної роботи, створені з гіпоалергенного матеріалу, приємні на дотик і безпечні для немовлят.



Є тут і кумедна восьминіжка, і чимало зайчаток-дівчаток, ведмедик, песик-сонько, який навіюватиме солодкі сни, і собачка-”піжамниця”, в якій можна зберігати малюкову піжаму або улюблені дрібнички дитини, і навіть трендові єдиноріжки з кольоровими гривами. Деякі іграшки ідуть у комплекті зі зйомники аксесуарами – шаликом, шапочкою, бантом або жилеткою. Тож дитина може їх одягати-роздягати, розвиваючи дрібну моторику.



Ще одна фішка плюшевих іграшок – іменна вишивка, яку замовляють, коли обирають подарунок, наприклад, на хрестини або відвідини новонародженого.



На іграшку майстриня нашиває сердечко із вишитим іменем, а іноді – і датою народження його нового власника або власниці. Такий персоналізований подарунок може стати найближчим другом для дитини на багато років.



Виготовлення одного зайчика, розповідає Галина, займає день-півтора. Звісно, не безперервної роботи, адже відволікається на домашні справи, а під час карантину й уроки з наймолодшими донечками має робити. А до премудрощів японської техніки в’язання іграшок амігурумі, яку опанувала завдяки інтернету, жінка додає авторський складник – дрібку любові у кожній петельці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Такі милі, що неможливо пройти мимо: в’язані плюшеві іграшки з інстаграм-сторінки “Плюш від Галинки” із першого погляду викликають замилування і бажання познайомитися з їхньою творчинею. Довговухих м’якеньких зайченят в’яже– багатодітна мама і молода бабуся з Володимира.Красиву усміхнену жінку знають в обличчя мешканці військового містечка, адже вона працює касиркою в тамтешньому супермаркеті “Наш край”. Та мало хто здогадується, які симпатичні ляльки вона створює у вільний час, пише "Слово правди". Три дні на касі в супермаркеті – і наступні три дні удома. Такий ритм життя, каже Галина, має свої переваги й недоліки. До перших належить можливість упродовж трьох законних вихідних присвятити час молодшим донечкам та улюбленому хобі. Безперервне спілкування з клієнтами, як і будь-яка робота з людьми, буває виснажливим. Та коли бере до рук гачок для в’язання і ніжні плюшеві нитки, ніби скидає із себе втому і стрес, розслабляється і наповнюється світлими думками, і цим же світлом та спокоєм наповнює свої вироби. Тому малючки так добре засинають, стискаючи в обіймах плюшевих зайчиків, ведмежат та єдиноріжків.Плетіння гачком Галина Майструк, мама чотирьох доньок, освоїла давно. Постійно своїм красуням обновки майструвала – плетені кофтинки, спіднички. Бувало, й замовляли ексклюзивні аксесуари, наприклад, пояс для вишиванки. А першу іграшку зв’язала для онучки Діани, якою молоду бабусю потішила найстарша донька Ірина.«Іринка й заохотила. Каже: “Мамо, ти стільки всього вмієш в’язати, а зв’яжи-но для Діанки іграшку”. Підшукала в інтернеті нитки, схеми, необхідні аксесуари – адже у ляльки мають бути й оченята, й носик – і взялася до роботи. Тепер той найперший зайчик – улюблена іграшка маленької Діанки, з нею вона і бавиться, і засинає, вкрившись довгим і м’якеньким заячим вухом», – розповідає Галина.Кілька іграшок змайструвала на подарунок знайомим. Їх приймали із непідробним захватом. Плюшеві звірятка-”засинайки” одразу ж ставали улюбленцями малят. Та й батьки оцінили переваги таких іграшок, адже, обіймаючи їх, немовлята швидше засинають і солодко сплять. Тож незабаром і замовлень побільшало, а Ірина зробила для мами своєрідну крамничку-вітрину в Інстаграмі, де розповідає про м’які іграшки ручної роботи, створені з гіпоалергенного матеріалу, приємні на дотик і безпечні для немовлят.Є тут і кумедна восьминіжка, і чимало зайчаток-дівчаток, ведмедик, песик-сонько, який навіюватиме солодкі сни, і собачка-”піжамниця”, в якій можна зберігати малюкову піжаму або улюблені дрібнички дитини, і навіть трендові єдиноріжки з кольоровими гривами. Деякі іграшки ідуть у комплекті зі зйомники аксесуарами – шаликом, шапочкою, бантом або жилеткою. Тож дитина може їх одягати-роздягати, розвиваючи дрібну моторику.Ще одна фішка плюшевих іграшок – іменна вишивка, яку замовляють, коли обирають подарунок, наприклад, на хрестини або відвідини новонародженого.На іграшку майстриня нашиває сердечко із вишитим іменем, а іноді – і датою народження його нового власника або власниці. Такий персоналізований подарунок може стати найближчим другом для дитини на багато років.Виготовлення одного зайчика, розповідає Галина, займає день-півтора. Звісно, не безперервної роботи, адже відволікається на домашні справи, а під час карантину й уроки з наймолодшими донечками має робити. А до премудрощів японської техніки в’язання іграшок амігурумі, яку опанувала завдяки інтернету, жінка додає авторський складник – дрібку любові у кожній петельці.

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