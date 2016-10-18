вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон

Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон
Шачанка Юлія Ковальчук за неповних шість років вишила близько 50 ікон і картин.

Спочатку мережила лише для себе, а коли назбиралося багато робіт й не було вже куди повісити — почала продавати, пише Кордон.

Вишивання – це чудовий спосіб заспокоїти нерви, навчитися терпеливості, насолоджуватися власноруч виготовленою сорочкою або картиною, а ще може бути прибутковим, бо вишиті ікони, аксесуари мають значний попит. До такого виду рукоділля вишивальниці підходять дуже відповідально, схема вишивки ікони підбирається особливо ретельно.

Створення бісером образу – справа не одного дня. Однак шачанка Юлія Ковальчук стверджує, що це заняття настільки захоплює і надихає, що години роботи пролітають непомітно. Головне, щоб на підготовчому етапі були обрані якісні матеріали, а під рукою всі необхідні пристосування.

Народилася вона в Шацьку. Закінчила місцеву школу та пішла навчатися в Любомльський професійний ліцей на кухаря. У виборі дівчини значну роль зіграло те, що її мама працювала поваром, вдома часто частувала всіх різними смаколиками. До цієї потрібної справи змалку привчала доньок. У Юлії є ще старша сестра Оксана. Жінка працювала в санаторії «Лісова пісня» офіціантом.

Після навчання, у 2013 році, вона вийшла заміж за місцевого хлопця Ігоря. Тепер подружжя виховує двох діток: 6-річну доньку Ангеліну та 2-річного сина Андрія. Саме в першому декреті в Юлі прокинулася цікавість до вишивки.

− До цього ніколи й голки з ниткою в руках не тримала. Якось не хотілося. А з народженням Ангелінки наче щось проснулося в мені. Впали в око змережені вироби інших майстринь і в самої з’явилося бажання спробувати, − починає розмову жінка.
Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон

Так у 23 роки Юлія вишила свою першу ікону бісером. Чому вибір впав саме на лик святого сама не знає. Каже, що, певно, Бог вирішує коли і кому братися за цю священну справу. Потім не могла зупинитися. Неї просто затягувало у світ яскравих намистин і душевного спокою.

− Коли вишиваю, то ніби поринаю в якусь іншу реальність, відволікаюся від навколишніх проблем, а терпіння для того, щоб завершити роботу у мене вистачає, − каже майстриня. – Вишивати бісером – це створювати нові світи, де все із яскравих кристалів, гармонійно і просто. Варто лише раз спробувати і все: це захоплює тебе назавжди.

За неповних шість років жінка вишила близько 50 ікон і картин. Хоча в переважній більшості це все-таки образи. Багато виробів вже продала. Спочатку мережила лише для себе, а коли назбиралося багато робіт, то не було вже куди повісити. Тоді вирішила, щоб і ще в когось були картини, які виготовила своїми вмілими руками. Кілька продала на базарі подруга, деякі купили через інтернет.

Юлія Ковальчук не тільки продає ікони, а й багато подарувала. Вона вважає, що для того аби досягти майстерності у вишиванні бісером необхідне, в першу чергу, велике бажання зробити красиву річ для рідної людини. Саме тому вона вишила іменну ікону для доньки Ангеліни, мами Галини, родичеві Михаїлу. А перед Великоднем сусідка попросила змережити й для неї, щоб подарувати доньці на заручини.
Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон

− Я насолоджуюся самим процесом вишивання. Він діє на мене заспокійливо. Відходять в сторону всі негаразди і турботи, лишаюся на самоті зі своїми думками та мріями. Час летить так, наче його хтось підганяє, − розповідає умілиця.

Ірина МАЇЛО
Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон
Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон
Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон
Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон
Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вишивання, майстриня, Шацьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хірург розповів, як у луцькій лікарні рятують пацієнтів від ампутації ніг
Сьогодні, 15:46
Рада підтримала обов’язкове масове тестування на коронавірус та страхування медиків
Сьогодні, 15:37
Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон
Сьогодні, 15:20
«П’ять копійок на кілометр!»: лучанин власноруч змайстрував електробайк. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Найкращий подарунок на день народження: поліцейські втілили мрію маленької рівнянки. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
Волинянка перетворила власну оселю на казку. ФОТО Волинянка перетворила власну оселю на казку. ФОТО
18 жовтень, 2016, 21:55
В мережі опублікували довоєнне фото мітингу жителів Шаччини В мережі опублікували довоєнне фото мітингу жителів Шаччини
04 травень, 06:22
Поблизу Шацька — ліс завалений сміттям. ФОТО Поблизу Шацька — ліс завалений сміттям. ФОТО
27 квітень, 21:38
Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
21 квітень, 03:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми цього не цінували»: лучанка зняла веселе відео про карантинні будні в Італії
Сьогодні, 16:00
 0
Громада на Волині отримала «у спадок» нічийну ділянку вартістю у 2 мільйони
Сьогодні, 15:53
 0
Хірург розповів, як у луцькій лікарні рятують пацієнтів від ампутації ніг
Сьогодні, 15:46
 0
Рада підтримала обов’язкове масове тестування на коронавірус та страхування медиків
Сьогодні, 15:37
 0
Раніше й голки з ниткою в руках не тримала: волинянка після народження доньки вишила пів сотні картин та ікон
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8