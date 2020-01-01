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Скільки заробляє міський голова Рожища

Скільки заробляє міський голова Рожища
Міський голова Рожища В'ячеслав Поліщук має автомобіль та два гектари землі у селі Кременець Рожищенського району.

Декларацію про доходи за 2019 рік посадовець подав 27 березня, - пише Район.Рожище.

Зокрема, В'ячеслав Поліщук володіє автомобілем Renault Trafic 2008 року випуску. Також на нього зареєстрована земельна ділянка, розміром 2 гектари у селі Кременець Рожищенського району.

У власності тещі Софії Вавринюк знаходяться будинок на 82 квадрати та земельна ділянка площею 0,07 гектара у Рожищі.

Заробітна плата В'ячеслава Поліщука, отримана за основним місцем роботи, – 308 322 гривень. Це на 87 тисяч більше, аніж у 2018 році. Дружина Ірина Поліщук у Рожищенській центральній районній лікарні заробила 79 997 гривень. 24 692 гривень – пенсія тещі.

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Теги: В'ячеслав Поліщук, декларація
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