Скільки заробляє міський голова Рожища

В'ячеслав Поліщук має автомобіль та два гектари землі у селі Кременець Рожищенського району.



Декларацію про доходи за 2019 рік посадовець подав 27 березня, - пише



Зокрема, В'ячеслав Поліщук володіє автомобілем Renault Trafic 2008 року випуску. Також на нього зареєстрована земельна ділянка, розміром 2 гектари у селі Кременець Рожищенського району.



У власності тещі Софії Вавринюк знаходяться будинок на 82 квадрати та земельна ділянка площею 0,07 гектара у Рожищі.



Заробітна плата В'ячеслава Поліщука, отримана за основним місцем роботи, – 308 322 гривень. Це на 87 тисяч більше, аніж у 2018 році. Дружина Ірина Поліщук у Рожищенській центральній районній лікарні заробила 79 997 гривень. 24 692 гривень – пенсія тещі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Рожищамає автомобіль та два гектари землі у селі Кременець Рожищенського району.Декларацію про доходи за 2019 рік посадовець подав 27 березня, - пише Район.Рожище. Зокрема, В'ячеслав Поліщук володіє автомобілем Renault Trafic 2008 року випуску. Також на нього зареєстрована земельна ділянка, розміром 2 гектари у селі Кременець Рожищенського району.У власності тещізнаходяться будинок на 82 квадрати та земельна ділянка площею 0,07 гектара у Рожищі.Заробітна плата В'ячеслава Поліщука, отримана за основним місцем роботи, – 308 322 гривень. Це на 87 тисяч більше, аніж у 2018 році. Дружинау Рожищенській центральній районній лікарні заробила 79 997 гривень. 24 692 гривень – пенсія тещі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію