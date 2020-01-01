На «Ягодині» виявили бус із підробленими номерами
Сьогодні, 12:23
Прикордонники Луцького загону виявили автомобіль з невідповідним VIN-CODE на українсько-польському кордоні.
Громадянин України, керуючи автомобілем Fiat 2015 року випуску, прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили, що VIN-код агрегату не відповідає коду, зазначеному у реєстраційних документах.
За вказаним фактом склали матеріали адміністративного правопорушення за ст.121-1 «Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах» та направили до поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Громадянин України, керуючи автомобілем Fiat 2015 року випуску, прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили, що VIN-код агрегату не відповідає коду, зазначеному у реєстраційних документах.
За вказаним фактом склали матеріали адміністративного правопорушення за ст.121-1 «Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах» та направили до поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Закарпатті уже цвіте Долина нарцисів. ФОТО
Сьогодні, 12:51
У районі на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 12:40
На «Ягодині» виявили бус із підробленими номерами
Сьогодні, 12:23
Скільки заробляє міський голова Рожища
Сьогодні, 12:12