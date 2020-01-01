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На «Ягодині» виявили бус із підробленими номерами

На «Ягодині» виявили бус із підробленими номерами
Прикордонники Луцького загону виявили автомобіль з невідповідним VIN-CODE на українсько-польському кордоні.

Громадянин України, керуючи автомобілем Fiat 2015 року випуску, прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили, що VIN-код агрегату не відповідає коду, зазначеному у реєстраційних документах.

За вказаним фактом склали матеріали адміністративного правопорушення за ст.121-1 «Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах» та направили до поліції.

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Теги: Ягодин, бус, прикордонники
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