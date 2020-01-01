На «Ягодині» виявили бус із підробленими номерами





Громадянин України, керуючи автомобілем Fiat 2015 року випуску, прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили, що VIN-код агрегату не відповідає коду, зазначеному у реєстраційних документах.



За вказаним фактом склали матеріали адміністративного правопорушення за ст.121-1 «Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах» та направили до поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону виявили автомобіль з невідповідним VIN-CODE на українсько-польському кордоні.Громадянин України, керуючи автомобілем Fiat 2015 року випуску, прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили, що VIN-код агрегату не відповідає коду, зазначеному у реєстраційних документах.За вказаним фактом склали матеріали адміністративного правопорушення за ст.121-1 «Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах» та направили до поліції.

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