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Спіймали 8 українців, які намагалися нелегально в’їхати до Польщі

Спіймали 8 українців, які намагалися нелегально в’їхати до Польщі
Польські прикордонники затримали вісьмох українців.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, восьмеро українців та один португалець пробували разом на одному автомобілі нелегально в’їхати до Польщі з території Німеччини.

Порушники намагалися лісом оминути прикордонний пункт пропуску, однак зробити їм це не вдалося. Їх помітили вже на території Поліцького повіту (Західнопоморське воєводство) й затримали.

Чоловіки зізналися в спробі незаконного перетину кордону. Усім дали 5 місяців в'язниці умовно з випробувальним терміном на 1 рік та виписали штрафи. На громадян України також ще чекають зобов'язання до виїзду з Польщі. А ось португальця відпустили й відправили на 14-денний карантин.


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Теги: Польща, затримання, українці
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