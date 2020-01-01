Спіймали 8 українців, які намагалися нелегально в’їхати до Польщі





Як пoвідoмляє



Порушники намагалися лісом оминути прикордонний пункт пропуску, однак зробити їм це не вдалося. Їх помітили вже на території Поліцького повіту (Західнопоморське воєводство) й затримали.



Чоловіки зізналися в спробі незаконного перетину кордону. Усім дали 5 місяців в'язниці умовно з випробувальним терміном на 1 рік та виписали штрафи. На громадян України також ще чекають зобов'язання до виїзду з Польщі. А ось португальця відпустили й відправили на 14-денний карантин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські прикордонники затримали вісьмох українців.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, восьмеро українців та один португалець пробували разом на одному автомобілі нелегально в’їхати до Польщі з території Німеччини.Порушники намагалися лісом оминути прикордонний пункт пропуску, однак зробити їм це не вдалося. Їх помітили вже на території Поліцького повіту (Західнопоморське воєводство) й затримали.Чоловіки зізналися в спробі незаконного перетину кордону. Усім дали 5 місяців в'язниці умовно з випробувальним терміном на 1 рік та виписали штрафи. На громадян України також ще чекають зобов'язання до виїзду з Польщі. А ось португальця відпустили й відправили на 14-денний карантин.

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