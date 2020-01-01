На Закарпатті уже цвіте Долина нарцисів. ФОТО





Про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у Facebook, - пише



«Усім привіт із Долини нарцисів! Світлини зроблені 5-6 травня працівниками ПНД відділення «Долина нарцисів» імені професора Василя Комендаря», – йдеться в дописі.



Однак, через карантин, запроваджений в Україні для протидії поширенню коронавірусу, відвідування долини в період масового цвітіння буде заборонено.



Долина нарцисів – це унікальний ботанічний об’єкт на території Хустського району, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Хустському районі Закарпаття почала квітнути одна з найпопулярніших туристичних атракцій області – Долина нарцисів.Про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у Facebook, - пише Укрінформ «Усім привіт із Долини нарцисів! Світлини зроблені 5-6 травня працівниками ПНД відділення «Долина нарцисів» імені професора Василя Комендаря», – йдеться в дописі.Однак, через карантин, запроваджений в Україні для протидії поширенню коронавірусу, відвідування долини в період масового цвітіння буде заборонено.Долина нарцисів – це унікальний ботанічний об’єкт на території Хустського району, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого.

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