На Закарпатті уже цвіте Долина нарцисів. ФОТО
Сьогодні, 12:51
У Хустському районі Закарпаття почала квітнути одна з найпопулярніших туристичних атракцій області – Долина нарцисів.
Про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у Facebook, - пише Укрінформ.
«Усім привіт із Долини нарцисів! Світлини зроблені 5-6 травня працівниками ПНД відділення «Долина нарцисів» імені професора Василя Комендаря», – йдеться в дописі.
Однак, через карантин, запроваджений в Україні для протидії поширенню коронавірусу, відвідування долини в період масового цвітіння буде заборонено.
Долина нарцисів – це унікальний ботанічний об’єкт на території Хустського району, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого.
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Про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у Facebook, - пише Укрінформ.
«Усім привіт із Долини нарцисів! Світлини зроблені 5-6 травня працівниками ПНД відділення «Долина нарцисів» імені професора Василя Комендаря», – йдеться в дописі.
Однак, через карантин, запроваджений в Україні для протидії поширенню коронавірусу, відвідування долини в період масового цвітіння буде заборонено.
Долина нарцисів – це унікальний ботанічний об’єкт на території Хустського району, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого.
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