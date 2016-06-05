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Поліція досі розшукує лучанина, який скоїв низку злочинів

Поліція досі розшукує лучанина, який скоїв низку злочинів
Поліція розшукує 39-річного Сергія Сергійовича Семенова, жителя Луцька, котрого обґрунтовано підозрюють у розбоях та вимаганні.

Чоловік неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліція звертається до усіх, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного лучанина, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.






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Теги: розшук, поліція, Луцьк, розбій, вимагання
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