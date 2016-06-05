Поліція досі розшукує лучанина, який скоїв низку злочинів
Сьогодні, 13:06
Поліція розшукує 39-річного Сергія Сергійовича Семенова, жителя Луцька, котрого обґрунтовано підозрюють у розбоях та вимаганні.
Чоловік неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається до усіх, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного лучанина, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.
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Чоловік неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається до усіх, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного лучанина, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.
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