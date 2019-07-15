Мешканці двох сіл під Луцьком на три дні залишаться без світла





З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах Луцька районна філія ПрАТ «Волиньобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи,



Так, тимчасово не буде світла 15 травня з 9:30 до 17:00 год. у селі Боратин (вул. Зелена, Перемоги), 14 травня з 9:30 до 17:00 год. у селі Рованці (вул. Заповітна, Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська) та 19 травня з 9:30 до 17:00 год. у селі Рованці (вул. Кленова, Лесі Українки, Тополева, Нова, Вишнева, ФАП с. Рованці).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Боратин та Рованці Луцького району 14, 15 та 19 травня тимчасово припинять електропостачання.З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах Луцька районна філія ПрАТ «Волиньобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи, йдеться на сайті Боратинської сільради.Так, тимчасово не буде світла 15 травня з 9:30 до 17:00 год. у селі Боратин (вул. Зелена, Перемоги), 14 травня з 9:30 до 17:00 год. у селі Рованці (вул. Заповітна, Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська) та 19 травня з 9:30 до 17:00 год. у селі Рованці (вул. Кленова, Лесі Українки, Тополева, Нова, Вишнева, ФАП с. Рованці).

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