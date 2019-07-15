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Мешканці двох сіл під Луцьком на три дні залишаться без світла

Мешканці двох сіл під Луцьком на три дні залишаться без світла
У селах Боратин та Рованці Луцького району 14, 15 та 19 травня тимчасово припинять електропостачання.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах Луцька районна філія ПрАТ «Волиньобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи, йдеться на сайті Боратинської сільради.

Так, тимчасово не буде світла 15 травня з 9:30 до 17:00 год. у селі Боратин (вул. Зелена, Перемоги), 14 травня з 9:30 до 17:00 год. у селі Рованці (вул. Заповітна, Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська) та 19 травня з 9:30 до 17:00 год. у селі Рованці (вул. Кленова, Лесі Українки, Тополева, Нова, Вишнева, ФАП с. Рованці).

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Теги: Луцький район, світло, планові роботи
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