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У громаді на Волині двоє жінок та чоловік відзначили 90-річчя. ФОТО

У громаді на Волині двоє жінок та чоловік відзначили 90-річчя. ФОТО
Днями жителі сіл Гута - Мазурик Юрій Філімонович та Тура - Скрипчук Мотря Іванівна і Мойсійчук Олександра Захарівна відзначили 90-й рік народження.

Про це на сторінці Заболоттівська об’єднана територіальна громада повідомив голова ОТГ Валерій Свіржевський.

"Дорогі наші ювіляри, прийміть найщиріші вітання в цей гарний день.Зичимо Вам, міцного здоров'я, миру, родинного затишку, Божої благодаті на Многая, Благая Літа!!!", - йдеться у дописі.

У громаді на Волині двоє жінок та чоловік відзначили 90-річчя. ФОТО
У громаді на Волині двоє жінок та чоловік відзначили 90-річчя. ФОТО
У громаді на Волині двоє жінок та чоловік відзначили 90-річчя. ФОТО
У громаді на Волині двоє жінок та чоловік відзначили 90-річчя. ФОТО

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Теги: Заболотівська громада, ювілей
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