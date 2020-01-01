У громаді на Волині двоє жінок та чоловік відзначили 90-річчя. ФОТО

Мазурик Юрій Філімонович та Тура - Скрипчук Мотря Іванівна і Мойсійчук Олександра Захарівна відзначили 90-й рік народження.



Про це Валерій Свіржевський.



"Дорогі наші ювіляри, прийміть найщиріші вітання в цей гарний день.Зичимо Вам, міцного здоров'я, миру, родинного затишку, Божої благодаті на Многая, Благая Літа!!!", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями жителі сіл Гута -та Тура -відзначили 90-й рік народження.Про це на сторінці Заболоттівська об’єднана територіальна громада повідомив голова ОТГ"Дорогі наші ювіляри, прийміть найщиріші вітання в цей гарний день.Зичимо Вам, міцного здоров'я, миру, родинного затишку, Божої благодаті на Многая, Благая Літа!!!", - йдеться у дописі.

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