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«Погода скидатиме холодні кайдани»: синоптик прогнозує потепління

«Погода скидатиме холодні кайдани»: синоптик прогнозує потепління
8-го травня дощі слабшатимуть і навіть припинятимуться на Заході та Півночі України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, майже у всіх у центральних областях погода уже буде без істотних опадів. Вітер буде переважно північно-західний, а в східних областях - південно-західний, поривчастий.

"Температура повітря поступово скидатиме недоречні холодні кайдани, повітря у п`ятницю почне прогріватися. Ніч ще побуде холодною.
Проте завтра вдень вже очікується +13+17 градусів, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині трохи свіжіше, +10+14 градусів", - йдеться у повідомлені.

Синоптик також зауважила, що в середині наступного тижня температура повітря знову знизиться.

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Теги: синоптик, потепління, Налалка Діденко
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