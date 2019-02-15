«Погода скидатиме холодні кайдани»: синоптик прогнозує потепління
Сьогодні, 13:54
8-го травня дощі слабшатимуть і навіть припинятимуться на Заході та Півночі України.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, майже у всіх у центральних областях погода уже буде без істотних опадів. Вітер буде переважно північно-західний, а в східних областях - південно-західний, поривчастий.
"Температура повітря поступово скидатиме недоречні холодні кайдани, повітря у п`ятницю почне прогріватися. Ніч ще побуде холодною.
Проте завтра вдень вже очікується +13+17 градусів, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині трохи свіжіше, +10+14 градусів", - йдеться у повідомлені.
Синоптик також зауважила, що в середині наступного тижня температура повітря знову знизиться.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, майже у всіх у центральних областях погода уже буде без істотних опадів. Вітер буде переважно північно-західний, а в східних областях - південно-західний, поривчастий.
"Температура повітря поступово скидатиме недоречні холодні кайдани, повітря у п`ятницю почне прогріватися. Ніч ще побуде холодною.
Проте завтра вдень вже очікується +13+17 градусів, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині трохи свіжіше, +10+14 градусів", - йдеться у повідомлені.
Синоптик також зауважила, що в середині наступного тижня температура повітря знову знизиться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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