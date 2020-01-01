У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО





16 підприємців торгують на ринку, повідомляє



Як видання повідомляло раніше, не всі одночасно вийшли працювати, бо має бути дотримана дистанція між торговими рядами в 3 метри. Тож під час зборів, які пройшли 6-го травня перед відкриттям ринку, підприємці домовилися продавати згідно графіка, по черзі.



Контейнери підприємці облаштували: наявні захисни екрани, дезінфікуючі засоби, маски та рукавиці.



Ряди для сільськогосподарсткої продукції адміністрація ринку також підготувала. Однак поки що вони пустують.



Як зазначав директор ринку Ігор Федоришин, одночасно на території ринку може перебувати 35 людей, щоб дотримуватися встановлених санітарних норм. Тому на вході, який біля центрального входу до стадіону, контролюють дотримання максимально допустимої наявності покупців.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7-го травня почав роботу ринок, що біля стадіону «Шахтар» у Нововолинську. Працює один вхід, на якому проводять температурний скринінг відвідувачів та наявні дезінфікуючі засоби.16 підприємців торгують на ринку, повідомляє "БУГ" Як видання повідомляло раніше, не всі одночасно вийшли працювати, бо має бути дотримана дистанція між торговими рядами в 3 метри. Тож під час зборів, які пройшли 6-го травня перед відкриттям ринку, підприємці домовилися продавати згідно графіка, по черзі.Контейнери підприємці облаштували: наявні захисни екрани, дезінфікуючі засоби, маски та рукавиці.Ряди для сільськогосподарсткої продукції адміністрація ринку також підготувала. Однак поки що вони пустують.Як зазначав директор ринку, одночасно на території ринку може перебувати 35 людей, щоб дотримуватися встановлених санітарних норм. Тому на вході, який біля центрального входу до стадіону, контролюють дотримання максимально допустимої наявності покупців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію