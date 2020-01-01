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У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО

У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
7-го травня почав роботу ринок, що біля стадіону «Шахтар» у Нововолинську. Працює один вхід, на якому проводять температурний скринінг відвідувачів та наявні дезінфікуючі засоби.

16 підприємців торгують на ринку, повідомляє "БУГ".

Як видання повідомляло раніше, не всі одночасно вийшли працювати, бо має бути дотримана дистанція між торговими рядами в 3 метри. Тож під час зборів, які пройшли 6-го травня перед відкриттям ринку, підприємці домовилися продавати згідно графіка, по черзі.

Контейнери підприємці облаштували: наявні захисни екрани, дезінфікуючі засоби, маски та рукавиці.

Ряди для сільськогосподарсткої продукції адміністрація ринку також підготувала. Однак поки що вони пустують.

Як зазначав директор ринку Ігор Федоришин, одночасно на території ринку може перебувати 35 людей, щоб дотримуватися встановлених санітарних норм. Тому на вході, який біля центрального входу до стадіону, контролюють дотримання максимально допустимої наявності покупців.

У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО


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Теги: Нововолинськ, продавці, карантинні обмеження
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