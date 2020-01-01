Через спалах Covid-19 у Києві на карантин закрили два гуртожитки та два монастирі
Сьогодні, 14:17
У Києві на карантин закриті два гуртожитки та два монастирі. Окрім того, продовжується дезінфекція приміщень та будівель, де виявили коронавірус.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Столичні рятувальники продовжують дезінфекцію приміщень та будівель столиці, де виявили спалахи захворювання або є такий ризик. Це — гуртожитки, церкви, житлові будинки, де виявили хворих на коронавірус. Установи, у яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин. У столиці на карантин закриті два гуртожитки та два монастирі”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 7 травня зафіксували 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 340 летальних. Приріст випадків захворювання за добу — 507, що більше, ніж добою раніше.
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Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Столичні рятувальники продовжують дезінфекцію приміщень та будівель столиці, де виявили спалахи захворювання або є такий ризик. Це — гуртожитки, церкви, житлові будинки, де виявили хворих на коронавірус. Установи, у яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин. У столиці на карантин закриті два гуртожитки та два монастирі”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 7 травня зафіксували 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 340 летальних. Приріст випадків захворювання за добу — 507, що більше, ніж добою раніше.
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