вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Через спалах Covid-19 у Києві на карантин закрили два гуртожитки та два монастирі

Через спалах Covid-19 у Києві на карантин закрили два гуртожитки та два монастирі
У Києві на карантин закриті два гуртожитки та два монастирі. Окрім того, продовжується дезінфекція приміщень та будівель, де виявили коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Столичні рятувальники продовжують дезінфекцію приміщень та будівель столиці, де виявили спалахи захворювання або є такий ризик. Це — гуртожитки, церкви, житлові будинки, де виявили хворих на коронавірус. Установи, у яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин. У столиці на карантин закриті два гуртожитки та два монастирі”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 7 травня зафіксували 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 340 летальних. Приріст випадків захворювання за добу — 507, що більше, ніж добою раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, Київ, спалах коронавірусу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У районі на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 12:40
Сумний антирекорд: на Волині за добу виявили 34 випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:11
Ранок 7 травня: в Україні – 13 691 випадок коронавірусу, на Волині – 393
Сьогодні, 09:18
Коронавірус у психлікарні на Волині: повідомили про ситуацію з вогнищем хвороби
06 травень, 19:15
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як вчасно розпізнати інсульт: поради волинських лікарів
Сьогодні, 14:25
Покупців можна порахувати на пальцях: як працює Старий ринок після довготривалого карантину. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:18
Через спалах Covid-19 у Києві на карантин закрили два гуртожитки та два монастирі
Сьогодні, 14:17
У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
Сьогодні, 14:10
«Погода скидатиме холодні кайдани»: синоптик прогнозує потепління
Сьогодні, 13:54
Схожі новини
У Києві поліція «накрила» ресторан, який працював під час карантину. ФОТО У Києві поліція «накрила» ресторан, який працював під час карантину. ФОТО
02 травень, 13:12
У Києві під Кабміном мітингують підприємці У Києві під Кабміном мітингують підприємці
29 квітень, 10:24
Через карантин у Києві «очистилося» повітря Через карантин у Києві «очистилося» повітря
17 березень, 08:10
У Києві оголосили карантин через загрозу коронавірусу. ВІДЕО У Києві оголосили карантин через загрозу коронавірусу. ВІДЕО
11 березень, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як вчасно розпізнати інсульт: поради волинських лікарів
Сьогодні, 14:25
 0
Покупців можна порахувати на пальцях: як працює Старий ринок після довготривалого карантину. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:18
 0
Через спалах Covid-19 у Києві на карантин закрили два гуртожитки та два монастирі
Сьогодні, 14:17
 0
У Нововолинську запрацював ринок: чи дотримуються карантинних обмежень продавці та покупці. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
«Погода скидатиме холодні кайдани»: синоптик прогнозує потепління
Сьогодні, 13:54
 0
Медіа
відео
1/8