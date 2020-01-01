Де на Волині не буде світла 8 травня. ПЕРЕЛІК

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. Л-1 від КТП-56 з 10:00-16:00 с.Древині частково.2. ЩТП-318 з 10:00-13:00 с.Бортнів частково.3. ЩТП-317 з 12:00-16:00 с.Бортнів частково.1. КТП-126 ПЛ-0,4 кВ Л-1 з 09:30 – 17:00 с.Стобихівка.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3КТП-93 з 09:00 - 17:00 с.Видричі.3. ЗТП-284 ПЛ-0.4кВ Л-7 з 09:0 - 17:00 м.К-Каширський вул. Шевченка.1. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-240 з 09:00-16:00 с. Дерно. ФОП Юскевич-Красковський О.Ю. - госп. будівля, ФОП Фень В.Т. - зерноскладТзОВ"Компанія Західліспром" - цех.2. ПЛ0,4 кВ від КТП-178 з 9:00-16:00 с. Словатичі - медпункт Ківерцівське ССТ - магазин, с.Словатичі вул.Перемоги,буд.1-34,вул.Киричука.3. ПЛ0,4 кВ від КТП-68 з 9:00-16:00 с. Покащів – школа, дитсадок с. Покащів: вул.Молодіжна,1-7, вул.Радянська,35-44, вул.Жовтнева,69-99/непарні/.4. ПЛ0,4 кВ від КТП-343 з 9:00-16:00 с. Жорнище – сільрада, церква, АТС, Олицьке ССТ - магазин, ФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазин, ФОП Шнит Інна Володимирівна - магазин с. Жорнищевул. Центральна.1. ПЛ-0,4 від КТП-395 з 9:00 – 15:00 Відділ освіти – школа с. Чаруків.2. ПЛ-0,4 від КТП-140 з 9:30 – 17:00 Укртелеком – АТС; ФОП Мазурець С.М. – магазин; ФОП Максименко Н.Й. – стомат.кабінет; ФОП Ільюк А.О. – магазин; ФАП с. Рованці с. Рованці, вул. Кленова,.Українки, Тополева, Нова, Вишнева.1. КТП-257 з 9:00-16:00 с. Світязь кафе деревообробний -цех, с. Світязь вул Приозерна.2. КТП 307 з 9:00-16:00 с Пульмо Тракторна бригада.3. КТП 243 з 9:00-16:00 с Згорани магазин Надія. Почта. Кафе Літо с Згорани вул. Центральна.4. КТП-93 з 9:00-16:00 м Любомль ж-к «Княжий». відділ інфекції. Гуртожиток (лікарні), м Любомль р-н стара лікарня вул. Незалежності буд 55-58.1. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЗТП-229 з 10:00 – 15:30 Магазини (с.Люб»язь, Дольськ, Хоцунь, Свалавичі); с/р с. Люб»язь; с/р с. Дольськ; с/р с. Хоцунь; ФАП (с. Люб»язь, Дольськ, Сваловичі); церква (с.Люб»язь, Дольськ, Хоцунь, Свалавичі); АТС (с. Люб»язь, Дольськ, Хоцунь); пошта (с.Люб»язь, Дольськ, Хоцунь ); ДП «СЛАП Любешівагроліс» (с. Люб»язь ); ПАТ «Ковельмолоко» (с. Люб»язь ); школа (с.Люб»язь, Дольськ, Хоцунь); НПП «Припять-Стохід» (с.Люб»язь, Свалавичі); ДП «Любешівське ЛМГ»( с.Дольськ); митниця (с.Дольськ), застава (с.Дольськ), зв»язок МТС, Київстар с.Люб»язь ( частково), с. Дольськ, с. Хоцунь, с. Свалавичі1. ПЛ Л-2 Від ТП-14 з 9:00-17:00 ЖКП №2, магазин «Для Вас», аптека Вестфарм, Управління ЕКП, м. Нововолинськ, вул, Соборна 9-19: пр-кт Перемоги 30-34; провулк Третій.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 з 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин, школа, церква, ФАП. с.Вишеньки (повністю).2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ГРП, клуб, магазин, АТС, контора, артсвердловина, контора с/р, дитячий садок. с. Рудка-Козинська вул.Жовтнева.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 з 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 з 9:00-17:00 с.Немир торговий кіоск, магазин. с.Немир вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-473 з 9:00-17:00 с.Крижівка церква, с.Крижівка вул.Жовтнева, Комсомольська, Гранична, 17 Вересня, Польова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 з 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 з 9:00-17:0 с.Уляники церква, с.Уляники вул.Молодіжна, Зелена.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 з 9:00-17:00 с.Вітоніж церква, с.Вітоніж вул.Першотравнева, Садова, Миру.1. ЗТП-37 ком4 з 10:00-17:00 Школа,Дитсадок,ПОЖ ДЕПО,ПП Селева,Віфанія,Амбулаторія, С.Дубечно вул:Лугова,Підварська,Дубова Довгаля,Незалежності Молодіжна, Петра Максимука, Садова, Робітнича, Колгоспна, Весняна, Вишнева, Довгаля, Костючика, Молодіжна.2. КТП-16 Л-2 з 10:00-17:00 с.Секунь вул:Буцинська.3. КТП-214 з 10:00-17:00 с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-112 з 10:00-15:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-344 Л-3 з 10:00-15:30 Школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Шкільна.