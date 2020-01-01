«П’ять копійок на кілометр!»: лучанин власноруч змайстрував електробайк. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Лучанин Олег Бондарук почав збирати електробайк шість місяців тому. Одна з його переваг – це економність витрат на дорогу, розповів Олег Бондарук.
Щоб проїхати 80 кілометрів, власник заправляє свій транспорт електроенергією на 3 гривні, 80 копійок, йдеться у сюжеті "Суспільного".
Олег їздить дорогами і тротуарами, каже, головне – дотримуватися правил дорожнього руху. Поки його електробайк не підпадає під жодне із визначень механічних транспортних засобів, прописаних у законі.
"Мене ще не зупиняли. Я маю водійські права, я знаю правила дорожнього руху. Якби це був мопед, без проблем, я б зробив (водійські права) категорію А-1", - зауважив Олег Бондарук.
Речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук розповіла Суспільному, що інспекторам ще не доводилося зупиняти такий транспорт на дорогах Луцька та області.
"Такого поняття, як електробайк в законодавстві ще немає. Якщо патрульні зупинять такий транспорт за якесь порушення, напевно застосовуватимуть індивідуальний підхід", - каже речниця патрульної поліції області Ольга Бузулук.
Олег Бондарук каже: прагнув створити легкий, маневрений, екологічний двоколісний транспорт. Найскладніше було розібратися з електронікою, підібрати правильний акумулятор. Повністю електробайк заряджається за 6-7 годин.
"У мені боролося дві особистості – конструктор і дизайнер. Мені хотілося зробити так, щоб воно виглядало футуристично для міста і щоб у воно було так само й технологічно", - розповів власник електробайку Олег Бондарук.
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Щоб проїхати 80 кілометрів, власник заправляє свій транспорт електроенергією на 3 гривні, 80 копійок, йдеться у сюжеті "Суспільного".
Олег їздить дорогами і тротуарами, каже, головне – дотримуватися правил дорожнього руху. Поки його електробайк не підпадає під жодне із визначень механічних транспортних засобів, прописаних у законі.
"Мене ще не зупиняли. Я маю водійські права, я знаю правила дорожнього руху. Якби це був мопед, без проблем, я б зробив (водійські права) категорію А-1", - зауважив Олег Бондарук.
Речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук розповіла Суспільному, що інспекторам ще не доводилося зупиняти такий транспорт на дорогах Луцька та області.
"Такого поняття, як електробайк в законодавстві ще немає. Якщо патрульні зупинять такий транспорт за якесь порушення, напевно застосовуватимуть індивідуальний підхід", - каже речниця патрульної поліції області Ольга Бузулук.
Олег Бондарук каже: прагнув створити легкий, маневрений, екологічний двоколісний транспорт. Найскладніше було розібратися з електронікою, підібрати правильний акумулятор. Повністю електробайк заряджається за 6-7 годин.
"У мені боролося дві особистості – конструктор і дизайнер. Мені хотілося зробити так, щоб воно виглядало футуристично для міста і щоб у воно було так само й технологічно", - розповів власник електробайку Олег Бондарук.
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Коментарі 1
Молодець! Заздрю!
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