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Громада на Волині отримала «у спадок» нічийну ділянку вартістю у 2 мільйони

Громада на Волині отримала «у спадок» нічийну ділянку вартістю у 2 мільйони
Мар'янівська сільська рада Горохівського району отримала «у спадок» земельну ділянку після смерті мешканця громади.

Про це повідомили на сайті прокуратури Волині.

Після смерті чоловіка ділянка прощею 1,9 га й вартістю 2 млн грн. лишилася нічийною, тож через суд прокурори домоглися передачі ділянки у власність громади, аби вона могла розпоряджатися землею, наповнюючи місцевий бюджет.

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Теги: прокуратура, Волинь, земля
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