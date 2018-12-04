Громада на Волині отримала «у спадок» нічийну ділянку вартістю у 2 мільйони





Про це повідомили на



Після смерті чоловіка ділянка прощею 1,9 га й вартістю 2 млн грн. лишилася нічийною, тож через суд прокурори домоглися передачі ділянки у власність громади, аби вона могла розпоряджатися землею, наповнюючи місцевий бюджет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мар'янівська сільська рада Горохівського району отримала «у спадок» земельну ділянку після смерті мешканця громади.Про це повідомили на сайті прокуратури Волині.Після смерті чоловіка ділянка прощею 1,9 га й вартістю 2 млн грн. лишилася нічийною, тож через суд прокурори домоглися передачі ділянки у власність громади, аби вона могла розпоряджатися землею, наповнюючи місцевий бюджет.

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