Рада підтримала обов’язкове масове тестування на коронавірус та страхування медиків
Сьогодні, 15:37
Верховна рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону №3380 щодо проведення обов’язкового масового тестування населення і медиків на коронавірус.
Рішення прийняли під час засідання парламенту сьогодні, 7 травня, пише "УП".
Рішення підтримали 336 народні депутати.
За словами доповідача з питання нардепа від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної, проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 №3380 "націлений, щоб запустити широкомасштабне тестування по всій країні", він також стосується захисту лікарів, зокрема у питанні тимчасової втрати працездатності (під час перебування на самоізоляції) та регулярного тестування медиків на COVID-19.
Згідно з законом тестування буде обов’язковим для осіб, які звертаються за меддопомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.
Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірус, а також особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, як то працівники Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із хворим на коронавірус. .
Крім того, закон передбачає, що особи, які через проведення заходів з недопущення поширення коронавірусу були змушені піти на самоізоляцію, або перебувають у медзакладах, отримуватимуть допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.
А медичні працівники, які через боротьбу з коронавірусом, лежать у лікарні або перебувають на самоізоляції отримуватимуть допомогу у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.
Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє на час карантину та обмежувальних заходів та протягом 2 місяців з моменту їх відміни.
Також, як повідомляє ТСН, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає спеціальні виплати медикам, якщо вони отримали інвалідність або померли від коронавірусу.
За це рішення проголосували 340 депутатів.
Згідно із законопроєктом, встановлюються такі виплати лікарям:
- 630 тисяч гривень, якщо протягом року буде встановлено групу інвалідності, що настала внаслідок коронавірусної хвороби
- 1,5 мільйона гривень, якщо медик помер від коронавірусної хвороби.
Також його смерть прирівнюється до смерті військовослужбовця від поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Відповідно члени родини такого медика, його батьки та утриманці отримають усі права і гарантії, які мають родичі військового у разі його смерті.
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Рішення прийняли під час засідання парламенту сьогодні, 7 травня, пише "УП".
Рішення підтримали 336 народні депутати.
За словами доповідача з питання нардепа від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної, проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 №3380 "націлений, щоб запустити широкомасштабне тестування по всій країні", він також стосується захисту лікарів, зокрема у питанні тимчасової втрати працездатності (під час перебування на самоізоляції) та регулярного тестування медиків на COVID-19.
Згідно з законом тестування буде обов’язковим для осіб, які звертаються за меддопомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.
Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірус, а також особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, як то працівники Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із хворим на коронавірус. .
Крім того, закон передбачає, що особи, які через проведення заходів з недопущення поширення коронавірусу були змушені піти на самоізоляцію, або перебувають у медзакладах, отримуватимуть допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.
А медичні працівники, які через боротьбу з коронавірусом, лежать у лікарні або перебувають на самоізоляції отримуватимуть допомогу у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.
Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє на час карантину та обмежувальних заходів та протягом 2 місяців з моменту їх відміни.
Також, як повідомляє ТСН, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає спеціальні виплати медикам, якщо вони отримали інвалідність або померли від коронавірусу.
За це рішення проголосували 340 депутатів.
Згідно із законопроєктом, встановлюються такі виплати лікарям:
- 630 тисяч гривень, якщо протягом року буде встановлено групу інвалідності, що настала внаслідок коронавірусної хвороби
- 1,5 мільйона гривень, якщо медик помер від коронавірусної хвороби.
Також його смерть прирівнюється до смерті військовослужбовця від поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Відповідно члени родини такого медика, його батьки та утриманці отримають усі права і гарантії, які мають родичі військового у разі його смерті.
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