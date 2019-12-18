Рада підтримала обов’язкове масове тестування на коронавірус та страхування медиків





Рішення прийняли під час засідання парламенту сьогодні, 7 травня, пише



Рішення підтримали 336 народні депутати.



За словами доповідача з питання нардепа від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної, проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 №3380 "націлений, щоб запустити широкомасштабне тестування по всій країні", він також стосується захисту лікарів, зокрема у питанні тимчасової втрати працездатності (під час перебування на самоізоляції) та регулярного тестування медиків на COVID-19.



Згідно з законом тестування буде обов’язковим для осіб, які звертаються за меддопомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.



Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірус, а також особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, як то працівники Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із хворим на коронавірус. .



Крім того, закон передбачає, що особи, які через проведення заходів з недопущення поширення коронавірусу були змушені піти на самоізоляцію, або перебувають у медзакладах, отримуватимуть допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.



А медичні працівники, які через боротьбу з коронавірусом, лежать у лікарні або перебувають на самоізоляції отримуватимуть допомогу у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.



Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє на час карантину та обмежувальних заходів та протягом 2 місяців з моменту їх відміни.



Також, як повідомляє



За це рішення проголосували 340 депутатів.



Згідно із законопроєктом, встановлюються такі виплати лікарям:



- 630 тисяч гривень, якщо протягом року буде встановлено групу інвалідності, що настала внаслідок коронавірусної хвороби

- 1,5 мільйона гривень, якщо медик помер від коронавірусної хвороби.



Також його смерть прирівнюється до смерті військовослужбовця від поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Відповідно члени родини такого медика, його батьки та утриманці отримають усі права і гарантії, які мають родичі військового у разі його смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону №3380 щодо проведення обов’язкового масового тестування населення і медиків на коронавірус.Рішення прийняли під час засідання парламенту сьогодні, 7 травня, пише "УП". Рішення підтримали 336 народні депутати.За словами доповідача з питання нардепа від фракції "Голос", проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 №3380 "націлений, щоб запустити широкомасштабне тестування по всій країні", він також стосується захисту лікарів, зокрема у питанні тимчасової втрати працездатності (під час перебування на самоізоляції) та регулярного тестування медиків на COVID-19.Згідно з законом тестування буде обов’язковим для осіб, які звертаються за меддопомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірус, а також особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, як то працівники Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із хворим на коронавірус. .Крім того, закон передбачає, що особи, які через проведення заходів з недопущення поширення коронавірусу були змушені піти на самоізоляцію, або перебувають у медзакладах, отримуватимуть допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.А медичні працівники, які через боротьбу з коронавірусом, лежать у лікарні або перебувають на самоізоляції отримуватимуть допомогу у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє на час карантину та обмежувальних заходів та протягом 2 місяців з моменту їх відміни.Також, як повідомляє ТСН , Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає спеціальні виплати медикам, якщо вони отримали інвалідність або померли від коронавірусу.За це рішення проголосували 340 депутатів.Згідно із законопроєктом, встановлюються такі виплати лікарям:- 630 тисяч гривень, якщо протягом року буде встановлено групу інвалідності, що настала внаслідок коронавірусної хвороби- 1,5 мільйона гривень, якщо медик помер від коронавірусної хвороби.Також його смерть прирівнюється до смерті військовослужбовця від поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Відповідно члени родини такого медика, його батьки та утриманці отримають усі права і гарантії, які мають родичі військового у разі його смерті.

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