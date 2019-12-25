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Які виплати отримають волиняни з нагоди Дня перемоги

Які виплати отримають волиняни з нагоди Дня перемоги
На Волині 26,7 тисяч ветеранів війни, учасників бойових дій, колишніх в’язнів концтаборів отримали разову грошову допомогу на загальну суму 34,3 млн гривень.

Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації.

Так, для виплати щорічної разової грошової допомоги у квітні область отримала з державного бюджету 38,1 млн гривень. Доплати отримують усі ветерани Другої світової війни та АТО/ООС, учасники бойових дій, колишні в’язні концтаборів, члени сімей загиблих військовослужбовців напередодні 9 травня.

Наголошують, що виплати передбачені для людей, які набули статусу ветерана або учасника бойових дій до 5 травня 2020 року.

Згідно з прийнятим урядом рішенням виплату щорічної разової грошової допомоги у 2020 році передбачили у таких розмірах:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 4120 гривень;

II групи – 3 640 гривень;

III групи – 3160 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 390 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 120 гривень;

4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 900 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 570 гривень.



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Теги: виплати, ветерани, День перемоги
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