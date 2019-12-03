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У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок*

У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок*
Четвертий будинок луцького житлового комплексу «Супернова» здали в експлуатацію.

Сертифікат про готовність десятиповерхівки Будівельна компанія «Інвестор» отримала 7 травня, – пише «Перший».

Документ підтверджує, що будівельні роботи виконані відповідно до проекту.

Будинок має загальну площу 4486, 50 м², у ньому – 54 квартири.

У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок*


«Ми навіть у непростих умовах не зупиняємося, а навпаки – набираємо максимального руху вперед! Ми отримали сертифікат про готовність 4-го будинку! І скоро майже 54 наших клієнта отримають ключі від своїх нових квартир!» – повідомив директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

До слова, на будівельному майданчику ЖК «Супернова» кипить робота.

У 5-му будинку утеплюють фасад, монтують внутрішні мережі і роблять благоустрій. У 7-му – зводять першу та другу секції.

У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок*
У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок*
У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок*


«За цей час переконався: головне не зупинятися і з гарним настроєм рухатися вперед!» – поділився забудовник.

Нагадаємо, наразі діє акційна пропозиція на нову двокімнатну квартиру у «Суперновій» площею 63,87 м².

Житло можна купити з першим внеском від 10 % та відтермінуванням до 25 місяців. Більше деталей за посиланням.

У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок*


Куди звертатись за детальнішою інформацією?

Контакти відділу продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

Дивитись також: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА «СУПЕРНОВІЙ»: ФОТОЗВІТ З БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА.

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Теги: Інвестор, Луцьк, реклама, Андрій Разумовський
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