У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок*
Сьогодні, 17:10
Четвертий будинок луцького житлового комплексу «Супернова» здали в експлуатацію.
Сертифікат про готовність десятиповерхівки Будівельна компанія «Інвестор» отримала 7 травня, – пише «Перший».
Документ підтверджує, що будівельні роботи виконані відповідно до проекту.
Будинок має загальну площу 4486, 50 м², у ньому – 54 квартири.
«Ми навіть у непростих умовах не зупиняємося, а навпаки – набираємо максимального руху вперед! Ми отримали сертифікат про готовність 4-го будинку! І скоро майже 54 наших клієнта отримають ключі від своїх нових квартир!» – повідомив директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
До слова, на будівельному майданчику ЖК «Супернова» кипить робота.
У 5-му будинку утеплюють фасад, монтують внутрішні мережі і роблять благоустрій. У 7-му – зводять першу та другу секції.
«За цей час переконався: головне не зупинятися і з гарним настроєм рухатися вперед!» – поділився забудовник.
Нагадаємо, наразі діє акційна пропозиція на нову двокімнатну квартиру у «Суперновій» площею 63,87 м².
Житло можна купити з першим внеском від 10 % та відтермінуванням до 25 місяців. Більше деталей за посиланням.
Куди звертатись за детальнішою інформацією?
Контакти відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Дивитись також: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА «СУПЕРНОВІЙ»: ФОТОЗВІТ З БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА.
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Сертифікат про готовність десятиповерхівки Будівельна компанія «Інвестор» отримала 7 травня, – пише «Перший».
Документ підтверджує, що будівельні роботи виконані відповідно до проекту.
Будинок має загальну площу 4486, 50 м², у ньому – 54 квартири.
«Ми навіть у непростих умовах не зупиняємося, а навпаки – набираємо максимального руху вперед! Ми отримали сертифікат про готовність 4-го будинку! І скоро майже 54 наших клієнта отримають ключі від своїх нових квартир!» – повідомив директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
До слова, на будівельному майданчику ЖК «Супернова» кипить робота.
У 5-му будинку утеплюють фасад, монтують внутрішні мережі і роблять благоустрій. У 7-му – зводять першу та другу секції.
«За цей час переконався: головне не зупинятися і з гарним настроєм рухатися вперед!» – поділився забудовник.
Нагадаємо, наразі діє акційна пропозиція на нову двокімнатну квартиру у «Суперновій» площею 63,87 м².
Житло можна купити з першим внеском від 10 % та відтермінуванням до 25 місяців. Більше деталей за посиланням.
Куди звертатись за детальнішою інформацією?
Контакти відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Дивитись також: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА «СУПЕРНОВІЙ»: ФОТОЗВІТ З БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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