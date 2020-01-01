На Волині кішка стала мамою для козенят
Сьогодні, 16:09
Кішка працівниці Волинської обласної бібліотеки для дітей Катерини Теплюк стала другою мамою для двох козенят, які народилися у господарстві бібліотекарки.
Про це повідомляють на сторінці бібліотеки у фейсбуці.
Розповідають, що Катерина Теплюк завжди дає прихисток безпритульним тваринам. Так у неї з’явилася кішка, яку назвали Шеба.
Одного дня під ранок у господарстві жінки народилися двоє козенят.
"Вони були страшенно кволими, і всі вже вирішили, що козенята не виживуть. Братик з сестричкою лежали в куточку і жалібно видавали якісь тоненькі звуки. Люди стояли зажурені та тихі, бо ж шкода було малих. Раптом Шеба зірвалася з місця та кинулася до новонароджених і почала вилизувати козенят", - розповідають працівники бібліотеки.
Два дні кішка вона не виходила з хліва. Їй туди і їсти носили.
"Мамі-козі дозволялось лише годувати дітей. А далі за справу бралась прийомна мама-кішка. Тепер Мілка та Кузя жваві та, як всі діти, трішки неслухняні. Вони весело бігають по травичці, а поряд з ними завжди сіра красуня Шеба, яка пильно охороняє цю непосидючу двійню", - пишіть на сторінці бібліотеки.
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Про це повідомляють на сторінці бібліотеки у фейсбуці.
Розповідають, що Катерина Теплюк завжди дає прихисток безпритульним тваринам. Так у неї з’явилася кішка, яку назвали Шеба.
Одного дня під ранок у господарстві жінки народилися двоє козенят.
"Вони були страшенно кволими, і всі вже вирішили, що козенята не виживуть. Братик з сестричкою лежали в куточку і жалібно видавали якісь тоненькі звуки. Люди стояли зажурені та тихі, бо ж шкода було малих. Раптом Шеба зірвалася з місця та кинулася до новонароджених і почала вилизувати козенят", - розповідають працівники бібліотеки.
Два дні кішка вона не виходила з хліва. Їй туди і їсти носили.
"Мамі-козі дозволялось лише годувати дітей. А далі за справу бралась прийомна мама-кішка. Тепер Мілка та Кузя жваві та, як всі діти, трішки неслухняні. Вони весело бігають по травичці, а поряд з ними завжди сіра красуня Шеба, яка пильно охороняє цю непосидючу двійню", - пишіть на сторінці бібліотеки.
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