На Волині кішка стала мамою для козенят

Кішка працівниці Волинської обласної бібліотеки для дітейстала другою мамою для двох козенят, які народилися у господарстві бібліотекарки.Про це повідомляють на сторінці бібліотеки у фейсбуці.Розповідають, що Катерина Теплюк завжди дає прихисток безпритульним тваринам. Так у неї з’явилася кішка, яку назвали Шеба.Одного дня під ранок у господарстві жінки народилися двоє козенят."Вони були страшенно кволими, і всі вже вирішили, що козенята не виживуть. Братик з сестричкою лежали в куточку і жалібно видавали якісь тоненькі звуки. Люди стояли зажурені та тихі, бо ж шкода було малих. Раптом Шеба зірвалася з місця та кинулася до новонароджених і почала вилизувати козенят", - розповідають працівники бібліотеки.Два дні кішка вона не виходила з хліва. Їй туди і їсти носили."Мамі-козі дозволялось лише годувати дітей. А далі за справу бралась прийомна мама-кішка. Тепер Мілка та Кузя жваві та, як всі діти, трішки неслухняні. Вони весело бігають по травичці, а поряд з ними завжди сіра красуня Шеба, яка пильно охороняє цю непосидючу двійню", - пишіть на сторінці бібліотеки.