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25-річна українка померла в Польщі після пологів, а тіло її дитини знайшли в криниці

25-річна українка померла в Польщі після пологів, а тіло її дитини знайшли в криниці
Українка приїхала до Польщі на сезонні роботи, але померла після прихованих пологів. Перед цим жінка, ймовірно, могла вбити новонароджену дитину.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gostynin24.pl, трагедія сталася в селі Чижев Гостинінського повіту (Мазовецьке воєводство).

Місцеві жителі поскаржилися на дивний запах води з криниці. Як потім виявилося, на дні знаходився труп новонародженої дитини в стані розкладу.

Наразі слідство проводить Окружна прокуратура в Плоцьку. Деталей того, що сталося поки не розголошують. Однак правоохоронці схиляються до версії, що дитину народила 25-річна громадянка України, яка раніше приїхала до Польщі на сезонні роботи.

За півтора тижні до цього жінка померла на території фермерського господарства. Медики встановили, що причиною її смерті стала значна втрата крові.

За попередньою інформацією, українка працювала на сезонних роботах разом з матір'ю. Вони навіть проживали в одній кімнаті, однак матір начебто не знала про вагітність доньки.

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Теги: тіло, українка, Польща, смерть, немовля
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