У місті на Волині відкрили оновлений пологовий будинок. ФОТО
Сьогодні, 18:18
У пологовому будинку Ковельського МТМО відкрили оновлені зали, які оснащені всім необхідним для мам та їхніх малюків.
Про це повідомили на сторінці медзакладу.
"Зали оснащені всім необхідним для того, щоб поява вашого малюка на світ була максимально безпечною та комфортною для майбутніх батьків", - йдеться у дописі.
Також повідомляють, що Ковельський пологовий будинок успішно уклав договір із НСЗУ для надання послуги «Медична допомога при пологах» в межах програми медичних гарантій.
Це означає, що породілля безкоштовно отримує перелік послуг: медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою, ургентного чи планового кесаревого розтину, перебування в стандартній палаті, знеболення оперативних втручань, за необхідності інтенсивної терапії породіллі та новонародженого, скринінг та вакцинацію дитини.
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Про це повідомили на сторінці медзакладу.
"Зали оснащені всім необхідним для того, щоб поява вашого малюка на світ була максимально безпечною та комфортною для майбутніх батьків", - йдеться у дописі.
Також повідомляють, що Ковельський пологовий будинок успішно уклав договір із НСЗУ для надання послуги «Медична допомога при пологах» в межах програми медичних гарантій.
Це означає, що породілля безкоштовно отримує перелік послуг: медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою, ургентного чи планового кесаревого розтину, перебування в стандартній палаті, знеболення оперативних втручань, за необхідності інтенсивної терапії породіллі та новонародженого, скринінг та вакцинацію дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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