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Двох лучан і нотаріуса судитимуть через оборудки з чужими квартирами

Двох лучан і нотаріуса судитимуть через оборудки з чужими квартирами
Двох лучан та приватного нотаріуса судитимуть за оборудки з чужими квартирами.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Інформують, що наприкінці 2016 року двоє громадян, змовившись із нотаріусом, підробили документи, уможлививши в такий спосіб заволодіння, а згодом і продаж квартири, що належала львів’янину, який на той час уже помер.

Помешкання зловмисники кілька разів "продали" підставним особам, а тоді уже добросовісному набувачу, завдавши і йому, і законному спадкоємцю збитків на понад 500 тис грн.

Реалізувати схему із заволодіння іншою квартирою того ж власника, але уже у Львові, їм не вдалося.

Нині нотаріуса обвинувачують у складанні та видачі завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти та надають певні права.

Двоє інших учасників оборудки постануть перед судом за вчинення за попередньою змовою групою осіб підроблення офіційних документів та їх використання, шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, та готування до заволодіння чужим майном у великих розмірах.

Подальшу долю усіх трьох вирішуватиме суд.



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Теги: оборудка, нотаріус, суд, прокуратура
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