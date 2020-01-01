Нагородили двох волинських лікарів, які допомагали італійцям боротись із коронавірусом. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Арсен Аваков нагородив лікарів системи МВС, які упродовж трьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі із коронавірусом. Серед них – двоє волинян.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Відтак, за сумлінне ставлення до виконання службового обов’язку, професіоналізм, ініціативність і наполегливість та особистий внесок у боротьбу зі світовою пандемією наручним годинником та премією відзначили:
Голову медичної (військово-лікарської) комісії з Волинської області Андрія Власюка, який обстежував хворих в госпітальному відділені Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.
Лікаря-ендокринолога з Волинської області Софію Черниш, яка доглядала за хворими в госпітальному відділені госпіталю Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.
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Лікарі поділилися враженнями від відрядження та розповіли завдяки чому італійцям вдалось знизити захворюваність та подолати пік епідемії.
Нагадаємо, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям. Їх направили в провінцію Марке, де була велика кількість хворих та померлих від коронавірусу. Українська команда скаладася з двох груп по 10 осіб та працювала в містах Пезаро та Урбіно.
23 квітня усі лікарі повернулися до України та пройшли обов’язкову двотижневу обсервацію.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Відтак, за сумлінне ставлення до виконання службового обов’язку, професіоналізм, ініціативність і наполегливість та особистий внесок у боротьбу зі світовою пандемією наручним годинником та премією відзначили:
Голову медичної (військово-лікарської) комісії з Волинської області Андрія Власюка, який обстежував хворих в госпітальному відділені Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.
Лікаря-ендокринолога з Волинської області Софію Черниш, яка доглядала за хворими в госпітальному відділені госпіталю Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Карантин в Україні запровадили дуже вчасно», – луцький лікар, який працював в Італії
Лікарі поділилися враженнями від відрядження та розповіли завдяки чому італійцям вдалось знизити захворюваність та подолати пік епідемії.
Нагадаємо, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям. Їх направили в провінцію Марке, де була велика кількість хворих та померлих від коронавірусу. Українська команда скаладася з двох груп по 10 осіб та працювала в містах Пезаро та Урбіно.
23 квітня усі лікарі повернулися до України та пройшли обов’язкову двотижневу обсервацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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