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Нагородили двох волинських лікарів, які допомагали італійцям боротись із коронавірусом. ВІДЕО

Нагородили двох волинських лікарів, які допомагали італійцям боротись із коронавірусом. ВІДЕО
Арсен Аваков нагородив лікарів системи МВС, які упродовж трьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі із коронавірусом. Серед них – двоє волинян.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Відтак, за сумлінне ставлення до виконання службового обов’язку, професіоналізм, ініціативність і наполегливість та особистий внесок у боротьбу зі світовою пандемією наручним годинником та премією відзначили:

Голову медичної (військово-лікарської) комісії з Волинської області Андрія Власюка, який обстежував хворих в госпітальному відділені Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.

Лікаря-ендокринолога з Волинської області Софію Черниш, яка доглядала за хворими в госпітальному відділені госпіталю Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.

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Лікарі поділилися враженнями від відрядження та розповіли завдяки чому італійцям вдалось знизити захворюваність та подолати пік епідемії.

Нагадаємо, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям. Їх направили в провінцію Марке, де була велика кількість хворих та померлих від коронавірусу. Українська команда скаладася з двох груп по 10 осіб та працювала в містах Пезаро та Урбіно.

23 квітня усі лікарі повернулися до України та пройшли обов’язкову двотижневу обсервацію.


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Теги: нагороди, лікарі
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