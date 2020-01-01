Нагородили двох волинських лікарів, які допомагали італійцям боротись із коронавірусом. ВІДЕО

Арсен Аваков нагородив лікарів системи МВС, які упродовж трьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі із коронавірусом. Серед них – двоє волинян.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Відтак, за сумлінне ставлення до виконання службового обов’язку, професіоналізм, ініціативність і наполегливість та особистий внесок у боротьбу зі світовою пандемією наручним годинником та премією відзначили:Голову медичної (військово-лікарської) комісії з Волинської області, який обстежував хворих в госпітальному відділені Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.Лікаря-ендокринолога з Волинської області, яка доглядала за хворими в госпітальному відділені госпіталю Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.Лікарі поділилися враженнями від відрядження та розповіли завдяки чому італійцям вдалось знизити захворюваність та подолати пік епідемії.Нагадаємо, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям. Їх направили в провінцію Марке, де була велика кількість хворих та померлих від коронавірусу. Українська команда скаладася з двох груп по 10 осіб та працювала в містах Пезаро та Урбіно.23 квітня усі лікарі повернулися до України та пройшли обов’язкову двотижневу обсервацію.