Львівські лікарі видалили жінці 40-кілограмову пухлину. ФОТО 18+

Львівські медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги видалили жінці гігантську багатокамерну кістому на 37 літрів рідини та вагою більше 40 кілограмів.Про це йдеться на сторінці медзакладу.Повідомляють, що 35-річна львів'янка потрапила в лікарню в критичному стані.Ще кілька років тому жінці діагностували кисту лівого яйника. Та з червня минулого року живіт почав швидко збільшуватись, їй стало складно рухатись. І два останні місяці вона уже просто не могла встати з ліжка, а через ризики перетиснення нижньої порожнистої вени змушена була постійно лежати на лівому боку.В лікарню вона поступила з гострою затримкою сечі через перетиснені сечовивідні шляхи, з проявами серцево-судинної недостатності і лімфостазом. Жінка була повністю астенізована і кахектична, тобто кістома з’їдала всі її життєві ресурси та сили.Спеціалісти лікарні невідкладно провели комп'ютерну томографію та побачили в животі утвір розміром, якого досі не зустрічали. Тож почали готувати жінку до операції. І лише за життєвими показами медики взялись за видалення кистоми.Операція була складною навіть для досвідчених хірургів, гінекологів, анестезіологів та іншого медичного персоналу. Для профілактики синдрому порожнистої вени пацієнтку інтубували, тобто переводили на штучну вентиляцію легень НА БОКУ. У положенні на боку її й оперували.В процесі видалення кистоми у пацієнтки двічі спостерігалася гіпосистолія, тобто серце майже зупинялося в результаті перерозподілу об’єму цикрулюючої крові, тому команда анестезіологів двічі її реанімувала та повертала до життя.Та операція, що тривала близько трьох годин, пройшла успішно. І пацієнтку на двох адреноміметиках – препаратах, що підтримують тонус судин та серцевий викид, перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.За кілька днів стан пацієнтки стабілізувався. І зараз вона отримує весь необхідний комплекс лікувальних заходів уже в хірургічному відділенні: післяопераційне лікування, щоденні перев'язки та психологічну допомогу.Попереду ще час тривалої реабілітації та подальше лікування, яке залежатиме від результату патогістологічного висновку."Наразі ж ми дякуємо команді наших медиків, що вкотре засвідчили свій професіоналізм в боротьбі за порятунок життів мешканців нашого міста та області!, дякуємо вам та вашим мегакрутим командам за невтомну та самовіддану працю!", - йдеться у дописі.