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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 8 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 8 травня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +3…+5 градусів, удень підніметься до +14…+16. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-6 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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