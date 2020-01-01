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У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО

У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО
У Луцьку затримали працівника поліції, який збував наркотики.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

За версією слідства, працівник одного із відділів поліції ГУНП у Волинській області 7 травня у Луцьку збув громадянину 100 г канабісу за ціною 17 тисяч гривень.

Усього зафіксували три епізоди збуту правоохоронцем особливо небезпечного наркотичного засобу.

Вирішують питання про повідомлення поліцейському про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).

Прокурори готують також клопотання до суду про обрання правоохоронцю міри запобіжного заходу.

Клопотатимуть і про відсторонення його від посади.
Встановлюють також причетність до вчинення цього кримінального правопорушення інших осіб.

Викриття поліцейського - результат спільної роботи прокуратури Волинської області, Управління СБУ в області, слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, та оперативних працівників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО
У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО


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Теги: Луцьк, поліцейський, затримання
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