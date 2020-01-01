У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО

У Луцьку затримали працівника поліції, який збував наркотики.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.За версією слідства, працівник одного із відділів поліції ГУНП у Волинській області 7 травня у Луцьку збув громадянину 100 г канабісу за ціною 17 тисяч гривень.Усього зафіксували три епізоди збуту правоохоронцем особливо небезпечного наркотичного засобу.Вирішують питання про повідомлення поліцейському про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).Прокурори готують також клопотання до суду про обрання правоохоронцю міри запобіжного заходу.Клопотатимуть і про відсторонення його від посади.Встановлюють також причетність до вчинення цього кримінального правопорушення інших осіб.Викриття поліцейського - результат спільної роботи прокуратури Волинської області, Управління СБУ в області, слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, та оперативних працівників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.