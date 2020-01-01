У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 19:18
У Луцьку затримали працівника поліції, який збував наркотики.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
За версією слідства, працівник одного із відділів поліції ГУНП у Волинській області 7 травня у Луцьку збув громадянину 100 г канабісу за ціною 17 тисяч гривень.
Усього зафіксували три епізоди збуту правоохоронцем особливо небезпечного наркотичного засобу.
Вирішують питання про повідомлення поліцейському про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).
Прокурори готують також клопотання до суду про обрання правоохоронцю міри запобіжного заходу.
Клопотатимуть і про відсторонення його від посади.
Встановлюють також причетність до вчинення цього кримінального правопорушення інших осіб.
Викриття поліцейського - результат спільної роботи прокуратури Волинської області, Управління СБУ в області, слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, та оперативних працівників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
За версією слідства, працівник одного із відділів поліції ГУНП у Волинській області 7 травня у Луцьку збув громадянину 100 г канабісу за ціною 17 тисяч гривень.
Усього зафіксували три епізоди збуту правоохоронцем особливо небезпечного наркотичного засобу.
Вирішують питання про повідомлення поліцейському про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).
Прокурори готують також клопотання до суду про обрання правоохоронцю міри запобіжного заходу.
Клопотатимуть і про відсторонення його від посади.
Встановлюють також причетність до вчинення цього кримінального правопорушення інших осіб.
Викриття поліцейського - результат спільної роботи прокуратури Волинської області, Управління СБУ в області, слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, та оперативних працівників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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