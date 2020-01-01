У Луцьку затримали бус із контрабандою майже на мільйон гривень
Сьогодні, 19:35
У Луцьку правоохоронці завадили незаконній оборудці близько на мільйон гривень.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Так, сьогодні, 7 травня, оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками управління стратегічних розслідувань та СБУ у Волинській області, в ході реалізації оперативної інформації, виявили транспортний засіб марки Opel Vivaro української реєстрації.
В автомобілі, який зупинили у місті Луцьк, знаходилось 46 ящиків з тютюновими виробами без марок акцизного збору.
Транспортний засіб та тютюнові вироби у кількості 23 тисяч пачок доставили до підрозділу Нацполіції у Волинській області. Сума оцінки товару склала близько мільйона гривень.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Так, сьогодні, 7 травня, оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками управління стратегічних розслідувань та СБУ у Волинській області, в ході реалізації оперативної інформації, виявили транспортний засіб марки Opel Vivaro української реєстрації.
В автомобілі, який зупинили у місті Луцьк, знаходилось 46 ящиків з тютюновими виробами без марок акцизного збору.
Транспортний засіб та тютюнові вироби у кількості 23 тисяч пачок доставили до підрозділу Нацполіції у Волинській області. Сума оцінки товару склала близько мільйона гривень.
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