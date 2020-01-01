вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали бус із контрабандою майже на мільйон гривень

У Луцьку затримали бус із контрабандою майже на мільйон гривень
У Луцьку правоохоронці завадили незаконній оборудці близько на мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Так, сьогодні, 7 травня, оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно з представниками управління стратегічних розслідувань та СБУ у Волинській області, в ході реалізації оперативної інформації, виявили транспортний засіб марки Opel Vivaro української реєстрації.

В автомобілі, який зупинили у місті Луцьк, знаходилось 46 ящиків з тютюновими виробами без марок акцизного збору.

Транспортний засіб та тютюнові вироби у кількості 23 тисяч пачок доставили до підрозділу Нацполіції у Волинській області. Сума оцінки товару склала близько мільйона гривень.

У Луцьку затримали бус із контрабандою майже на мільйон гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, контрабанада цигарок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 8 травня
Сьогодні, 20:00
На території заказника під Луцьком спецтехніка зруйнувала гідроспоруду, яка регулювала рівень води. ФОТО
Сьогодні, 19:53
У Луцьку затримали бус із контрабандою майже на мільйон гривень
Сьогодні, 19:35
Спіймали 8 українців, які намагалися нелегально в’їхати до Польщі
Сьогодні, 19:19
У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 8 травня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 8 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО У Луцьку затримали поліцейського при збуті наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 19:18
У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок* У луцькій «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок*
Сьогодні, 17:10
Хірург розповів, як у луцькій лікарні рятують пацієнтів від ампутації ніг Хірург розповів, як у луцькій лікарні рятують пацієнтів від ампутації ніг
Сьогодні, 15:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
Сьогодні, 20:27
 0
Прикордонники пояснили, коли чекати відкриття пунктів пропуску
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 8 травня
Сьогодні, 20:00
 0
На території заказника під Луцьком спецтехніка зруйнувала гідроспоруду, яка регулювала рівень води. ФОТО
Сьогодні, 19:53
 0
У Луцьку затримали бус із контрабандою майже на мільйон гривень
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8