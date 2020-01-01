На території заказника під Луцьком спецтехніка зруйнувала гідроспоруду, яка регулювала рівень води. ФОТО

Луцька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження об'єкту природно-заповідного фонду – орнітологічного заказника місцевого значення "Чаруків".Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Прокурори встановили, що на території заказника невстановлена особа, застосовуючи спеціальну техніку, зруйнувала гідротехнічну споруду, демонтувавши металеву трубу, яка з’єднувала стави із обвідним каналом і регулювала рівень води й була джерелом живлення ставків на природно-заповідній території.Ці дії спричинили зміну природних властивостей, порушили перерозподіл потоку води та створили небезпеку для довкілля.Згодом з'ясувалося, що до вчинення цих дій можуть бути причетні працівники одного із сільськогосподарських підприємств села Несвіч Луцького району.На території господарства виявили й вилучили частину зруйнованої гідротехнічної споруди.Триває досудове розслідування.Прокурори клопотатимуть про накладення арешту на техніку та інші знаряддя вчинення злочину.