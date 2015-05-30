Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
Сьогодні, 20:27
Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Про це йдеться в Указі № 169/2020 «Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ», який глава держави підписав 7 травня, йдеться на сайті Офісу президента.
«Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – зазначив Володимир Зеленський.
Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.
Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Про це йдеться в Указі № 169/2020 «Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ», який глава держави підписав 7 травня, йдеться на сайті Офісу президента.
«Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – зазначив Володимир Зеленський.
Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.
Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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