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Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Про це йдеться в Указі № 169/2020 «Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ», який глава держави підписав 7 травня, йдеться на сайті Офісу президента.

«Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – зазначив Володимир Зеленський.

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Теги: Нацрада реформ, Україна, голова, Саакашвілі
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