Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.



Про це йдеться в Указі № 169/2020 «Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ», який глава держави підписав 7 травня,



«Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – зазначив Володимир Зеленський.



Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.



Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.



Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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