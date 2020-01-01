Директора Ковельської філії «Укрветсанзавод» відпустили під домашній арешт

Вадима Сухоноса під нічний домашній арешт, але прокурори наполягатимуть на поверненні його під варту.



Про це інформує



Ковельська місцева прокуратура оскаржить рішення Ковельського міськрайонного суду про обрання директору Ковельської філії державного підприємства “Укрветсанзавод” запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.



Нагадаємо, три роки він перебував у розшуку.



Ще у квітні 2017 року йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та забрудненні земель відходами внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 239 КК України).



Слідство встановило, що керівник підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем та порушуючи низку норм чинного законодавства, аби уникнути витрат на переробку відходів, забезпечив розміщення й захоронення загиблих тварин і відходів від переробки сировини тваринного походження на земельній ділянці площею понад 3 га у Ковелі.



У такий спосіб посадовець спричинив забруднення земель відходами, створив небезпеку для довкілля, а також заподіяв йому шкоду на суму більш ніж 1 млн. грн.



29 квітня підозрюваного затримали в Київській області.



Його доправили на Волинь і



Проте 06 травня суд ухвалив обрати чоловікові, який роками переховувався від правоохоронців і не має постійного місця проживання в Ковелі, окрім орендованого за день до судового засідання помешкання, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту навіть без застосування електронного засобу контролю.



Оскаржуючи таке рішення, прокурори наполягатимуть на взятті посадовця під варту.



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