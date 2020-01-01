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Показали провулок у місті на Волині з різницею в 100 років. ФОТО

Показали провулок у місті на Волині з різницею в 100 років. ФОТО
В мережі опублікували світлину провулку у Ковелі.

Про це інформує Ковель медіа.

Праворуч – світлина теперішньої вулиці Миколи Пирогова, ліворуч видно так звану Велику синагогу.

Велика синагога була побудована в 1886-1907 роках. В ході Другої світової війни сюди звозили єврейську громаду та військовополонених, ділили та розвозили до таборів.

Будівля не була зруйнована в ході боїв 1944 року, проте зазнала великої прибудови (через що немає змоги зробити вдалий колаж цього фото). На сьогоднішній день тут знаходиться швейна фабрика.

Припускають, що фото було зроблене в 1915-1918 роках, австро-німецькими військами.

Показали провулок у місті на Волині з різницею в 100 років. ФОТО
Показали провулок у місті на Волині з різницею в 100 років. ФОТО

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Теги: Ковель, провулок, ретрофото
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