Показали провулок у місті на Волині з різницею в 100 років. ФОТО
Сьогодні, 03:32
В мережі опублікували світлину провулку у Ковелі.
Про це інформує Ковель медіа.
Праворуч – світлина теперішньої вулиці Миколи Пирогова, ліворуч видно так звану Велику синагогу.
Велика синагога була побудована в 1886-1907 роках. В ході Другої світової війни сюди звозили єврейську громаду та військовополонених, ділили та розвозили до таборів.
Будівля не була зруйнована в ході боїв 1944 року, проте зазнала великої прибудови (через що немає змоги зробити вдалий колаж цього фото). На сьогоднішній день тут знаходиться швейна фабрика.
Припускають, що фото було зроблене в 1915-1918 роках, австро-німецькими військами.
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Про це інформує Ковель медіа.
Праворуч – світлина теперішньої вулиці Миколи Пирогова, ліворуч видно так звану Велику синагогу.
Велика синагога була побудована в 1886-1907 роках. В ході Другої світової війни сюди звозили єврейську громаду та військовополонених, ділили та розвозили до таборів.
Будівля не була зруйнована в ході боїв 1944 року, проте зазнала великої прибудови (через що немає змоги зробити вдалий колаж цього фото). На сьогоднішній день тут знаходиться швейна фабрика.
Припускають, що фото було зроблене в 1915-1918 роках, австро-німецькими військами.
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