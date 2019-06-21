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Лучанам, які боргують за комуналку, перестануть видавати пільги готівкою

Лучанам, які боргують за комуналку, перестануть видавати пільги готівкою
У разі отримання пільг у грошовій готівковій формі через банківські установи або поштові відділення, лучани зобов'язані оплачувати комунальні послуги без заборгованостей.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

У випадку наявної простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг на 01 травня 2020 року, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 грн, виплата пільги протягом неопалювального сезону, починаючи з травня 2020 року, буде здійснюватися у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів з Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк», який буде здійснювати переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

Тобто їх буде автоматично переведено в травні 2020 року з готівкової форми отримання пільг на безготівкову.

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Теги: пільги, монетизація, гроші, борги, комунальні послуги
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