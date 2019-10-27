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Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО

Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО
У селі Піща Шацького району триває будівництво нового приміщення школи в рамках програми «Велике будівництво». Звели вже перший поверх школи.

Про це йдеться на сторінці навчального закладу у facebook пише Кордон.

«Попри карантинні обмеження, будівництво нового приміщення Піщанської школи продовжується. Ми раді відзвітувати, що зведення першого поверху будівлі вийшло на фінішну пряму. Дякуємо будівельникам, забудовнику та державним посадовцям, що сприяють виконанню робіт за сумлінну працю», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що цьогоіч на будівництво Піщанської школи з держбюджету виділили 30 мільйонів гривень, ще 1,11 мільйона гривень виділили з районного бюджету, та 1 мільйон гривень – з обласного.

Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО
Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО
Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО
Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО
Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО
Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО
Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО
Вже звели перший поверх: показали, як у селі на Волині будують нову школу. ФОТО

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Теги: Піща, школа, будівництво
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