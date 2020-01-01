Італійські науковці заявили про створення вакцини, яка нейтралізує коронавірус





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Науковці провели вакцинацію, яку розробила римська компанія Takis Biotech, на мишах та відібрали вироблені як відповідь на вірус антитіла. Попередні результати лабораторних досліджень показали, що антитіла здатні зупинити зараження коронавірусом клітин людини.



Так, виконавчий директор компанії Луїджі Аурісіккіо заявив, що італійська команда планує розпочати випробування на людях уже восени. Водночас, з його слів, процес може бути прискорений, якщо міжнародні установи допоможуть фінансувати роботу.



“Наскільки ми знаємо, ми перші у світі поки що продемонстрували нейтралізацію коронавірусу вакциною”, – наголосив вчений.



Він наголосив, що науковці сподіваються, що такий же результат покаже і тестування вакцини на людях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Італійські вчені заявили, що винайшли першу вакцину, яка здатна нейтралізувати коронавірус COVID-19, та про плани випробувати її на людях.Про це пише “Обозреватель” із посиланням на Daily Mail Науковці провели вакцинацію, яку розробила римська компанія Takis Biotech, на мишах та відібрали вироблені як відповідь на вірус антитіла. Попередні результати лабораторних досліджень показали, що антитіла здатні зупинити зараження коронавірусом клітин людини.Так, виконавчий директор компанії Луїджі Аурісіккіо заявив, що італійська команда планує розпочати випробування на людях уже восени. Водночас, з його слів, процес може бути прискорений, якщо міжнародні установи допоможуть фінансувати роботу.“Наскільки ми знаємо, ми перші у світі поки що продемонстрували нейтралізацію коронавірусу вакциною”, – наголосив вчений.Він наголосив, що науковці сподіваються, що такий же результат покаже і тестування вакцини на людях.

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