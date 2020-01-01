Які заклади запрацюють з 11 травня, а що і далі – під забороною. ОФІЦІЙНО





Зокрема, буде дозволена робота перукарень, літніх майданчиків закладів громадського харчування, відвідування парків.



Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 343 від 4 травня. Наступного тижня, зокрема, буде відновлена робота частини закладів та певних видів діяльності. Однак, за умови





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