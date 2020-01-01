8 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження етнограф, фольклорист, педагог, професор кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Віктор Давидюк (на фото), письменник, журналіст і видавець Андрій Криштальський, маркетолог ТМ «Забіяка» Юрій Грицай.
Їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить ім’я Марк, – вітаємо зі святом. Зичимо здоров’я, любові і злагоди.
8 травня 1940 року постановою РНК УРСР за №835 Володимир-Волинському історичному музею було присвоєно статус державного.
У цей день 1995-го на старовинному кладовищі у Ковелі відкрили пам’ятний знак на місці майбутнього спорудження меморіалу всім жертвам Другої світової війни. Сам пам’ятник відкрили 1996 року.
Організаторами його спорудження стали Український Фонд «Єднання», Спілка німецьких солдатів округу Детмольд.
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Їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить ім’я Марк, – вітаємо зі святом. Зичимо здоров’я, любові і злагоди.
8 травня 1940 року постановою РНК УРСР за №835 Володимир-Волинському історичному музею було присвоєно статус державного.
У цей день 1995-го на старовинному кладовищі у Ковелі відкрили пам’ятний знак на місці майбутнього спорудження меморіалу всім жертвам Другої світової війни. Сам пам’ятник відкрили 1996 року.
Організаторами його спорудження стали Український Фонд «Єднання», Спілка німецьких солдатів округу Детмольд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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