вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

8 травня на Волині: гортаючи календар

8 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження етнограф, фольклорист, педагог, професор кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Віктор Давидюк (на фото), письменник, журналіст і видавець Андрій Криштальський, маркетолог ТМ «Забіяка» Юрій Грицай.

Їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить ім’я Марк, – вітаємо зі святом. Зичимо здоров’я, любові і злагоди.

8 травня 1940 року постановою РНК УРСР за №835 Володимир-Волинському історичному музею було присвоєно статус державного.

У цей день 1995-го на старовинному кладовищі у Ковелі відкрили пам’ятний знак на місці майбутнього спорудження меморіалу всім жертвам Другої світової війни. Сам пам’ятник відкрили 1996 року.

Організаторами його спорудження стали Український Фонд «Єднання», Спілка німецьких солдатів округу Детмольд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
Сьогодні, 00:57
«Коштів з Києва завжди не вистачає»: зарплати луцьким вчителям доплачуватимуть з бюджету міста
Сьогодні, 00:35
8 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучанам, які боргують за комуналку, перестануть видавати пільги готівкою
07 травень, 23:27
Які заклади запрацюють з 11 травня, а що і далі – під забороною. ОФІЦІЙНО
07 травень, 22:30
Схожі новини
6 травня на Волині: гортаючи календар 6 травня на Волині: гортаючи календар
06 травень, 00:00
4 травня на Волині: гортаючи календар 4 травня на Волині: гортаючи календар
04 травень, 00:00
2 травня на Волині: гортаючи календар 2 травня на Волині: гортаючи календар
02 травень, 00:00
9 лютого на Волині: гортаючи календар 9 лютого на Волині: гортаючи календар
09 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
Сьогодні, 00:57
 0
«Коштів з Києва завжди не вистачає»: зарплати луцьким вчителям доплачуватимуть з бюджету міста
Сьогодні, 00:35
 0
8 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучанам, які боргують за комуналку, перестануть видавати пільги готівкою
07 травень, 23:27
 0
Які заклади запрацюють з 11 травня, а що і далі – під забороною. ОФІЦІЙНО
07 травень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8