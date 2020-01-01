8 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження етнограф, фольклорист, педагог, професор кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки(на фото), письменник, журналіст і видавець, маркетолог ТМ «Забіяка»Їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить ім’я Марк, – вітаємо зі святом. Зичимо здоров’я, любові і злагоди.8 травня 1940 року постановою РНК УРСР за №835 Володимир-Волинському історичному музею було присвоєно статус державного.У цей день 1995-го на старовинному кладовищі у Ковелі відкрили пам’ятний знак на місці майбутнього спорудження меморіалу всім жертвам Другої світової війни. Сам пам’ятник відкрили 1996 року.Організаторами його спорудження стали Український Фонд «Єднання», Спілка німецьких солдатів округу Детмольд.