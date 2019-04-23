Повідомили, у скільки цього року обійдеться озеленення Луцька. ВІДЕО

Микола Осіюк розповів



Комплексні роботи з озеленення міста вже почалися. Розчищають сквери, реконструюють газони та клумби працівники комунального підприємства "Парки та сквери Луцька".



Нині працівники підприємства косять газони у парку імені Лесі Українки. Майстер бригади Валерій Тутейко каже, що територія майже 60 гектарів. Роботи тут - на чотири дні.



"Потім є плани на ЛПЗ парк, потім на 40 кварталі, потім парк 900-річчя Луцька. Таким чином працюємо. Спочатку коститимуть трактори, там, де можна косилками підуть, можливо, міні-трактором."



Навколо пам'ятника Михайлу Грушевському висаджують клумбу. Минулого тижня бригада завершила роботи на клумбах по проспекту Волі та на меморіалі Вічної слави.



Майстриня дільниці Алла Можелюк розповіла Суспільному, що цього сезону планують висадити 178 тисяч однорічних та дворічних квітів.



Роботи над створенням нового скверу, навпроти дитячої поліклініки по проспекту Волі завершили - висадили усі квіти, скосили газон та прибрали територію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор департаменту житлово-комунального господарства обласного центрурозповів Суспільному , що цього року з міського бюджету на озеленення луцьких парків та скверів виділили 17 мільйонів 700 тисяч гривень.Комплексні роботи з озеленення міста вже почалися. Розчищають сквери, реконструюють газони та клумби працівники комунального підприємства "Парки та сквери Луцька".Нині працівники підприємства косять газони у парку імені Лесі Українки. Майстер бригадикаже, що територія майже 60 гектарів. Роботи тут - на чотири дні."Потім є плани на ЛПЗ парк, потім на 40 кварталі, потім парк 900-річчя Луцька. Таким чином працюємо. Спочатку коститимуть трактори, там, де можна косилками підуть, можливо, міні-трактором."Навколо пам'ятника Михайлу Грушевському висаджують клумбу. Минулого тижня бригада завершила роботи на клумбах по проспекту Волі та на меморіалі Вічної слави.Майстриня дільницірозповіла Суспільному, що цього сезону планують висадити 178 тисяч однорічних та дворічних квітів.Роботи над створенням нового скверу, навпроти дитячої поліклініки по проспекту Волі завершили - висадили усі квіти, скосили газон та прибрали територію.

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